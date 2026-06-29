سووریا: "داوا لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی دەکەین دەستدرێژییەکانی ئیسرائیل بۆ سەر وڵاتەکەمان بوەستێنێت"

Laith Anwar Jad#an Al-jnaidi
29 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 29 حوزەیران 2026
وەزارەتی دەرەوەی سووریا داوا لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کرد کە دەستدرێژییەکانی ئیسرائیل بۆ سەر وڵاتەکەی بوەستێنێت و ھۆشداری ئەوەشی دا کە بەردەوامی دەستدرێژییەکانی ئیسرائیل بۆ سەر سووریا، دەبێتە مایەی زیادبوونی گرژییەکان لە ناوچەکە.
وەزارەتەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا بە توندی دەستدرێژییەکانی ئیسرائیلی بۆ سەر پارێزگاکانی قونەیترە و دەرعا ی سەركۆنە کردووە و جەختی لەوە کردووەتەوە کە دەستدرێژییەکانی ئیسرائیل بۆ سەر سووریا، پێشێلکردنی یاسای نێودەوڵەتی و پەیماننامەی نەتەوە یەکگرتووەکانە.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا ھۆشداری ئەوە دراوە کە بەردەوامی دەستدرێژییەکانی ئیسرائیل بۆ سەر وڵاتەکەی، دەبێتە مایەی لەناوبردنی ئەو ھەوڵانەی کە بۆ چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەکە خراونەتەگەڕ و جگە لەوەش گرژییەکان لە ناوچەکە زیاد دەکات.
ھەروەھا وەزارەتی دەرەوەی سووریا داوای لە نەتەوە یەکگرتووەکان کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کردووە بەرپرسیارێتی خۆیان لە ئەستۆ بگرن و دەستدرێژییەکانی ئیسرائیل بۆ سەر وڵاتەکەی بوەستێنن.
دوێنێ یەکشەممە، ھێزەکانی سوپای ئیسرائیل ھەڵیانکوتایە سەر ژماریەک ناوچە لە پارێزگاکانی قونەیترە و دەرعا و تەقەیان لە خەڵکی مەدەنی کرد.