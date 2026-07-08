سه‌رۆكی ئه‌مریكا، دۆناڵد تره‌مپ: "پێویستمان بە یارمەتی نەبوو، (ئەندامانی ناتۆ) دەمویست تاقیان بکەمەوە، دەمویست ببینم (کە ئایا پشتیوانیمان ده‌كه‌ن یان نا)".

سه‌رۆكی ئه‌مریكا تره‌مپ: "(ئەندامانی ناتۆ) پێویستمان بە یارمەتی نەبوو دەمویست تاقیان بکەمەوە" سه‌رۆكی ئه‌مریكا، دۆناڵد تره‌مپ: "پێویستمان بە یارمەتی نەبوو، (ئەندامانی ناتۆ) دەمویست تاقیان بکەمەوە، دەمویست ببینم (کە ئایا پشتیوانیمان ده‌كه‌ن یان نا)".

سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ داوای بڕینی پەیوەندیە بازرگانییەکانی لەگەڵ ئیسپانیا کرد، کە له‌باره‌ی پرسی ناتۆ وەک هاوبەشێکی خراپ ناوزه‌ندی کرد.

پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ، سه‌رۆكی ئه‌مریكا تره‌مپ لەگەڵ سکرتێری گشتیی ناتۆ، لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆماری توركیا لە ئەنقەرە، بۆ ڕۆنامه‌نووسان دووا.

ترەمپ ئاماژەی به‌وه‌ كرد دوێنێ بە توندی لە ئێرانیان داوە و، گوتی: "دەتوانم بڵێم نزیکەی ٢٠ هێندە بەهێزتر. پێم گوتن هەر کاتێک ئێوە لێمان بدەن، ئێمەش لێتان دەدەینەوە. بێگومان ئەوان یاریزانێکی پیسن، بۆیە پێدەچێت هەموو کەسێک بکەنە ئامانج بە منیشەوە".

دۆناڵد ترەمپ ئه‌وه‌شی خسته‌ڕوو کە حەزی بە ئێران نییە و ڕێگە نادەن چه‌كی ئەتۆمی بەدەستبهێنن و، ڕایگه‌یاند: "ڕێگە بەمە نادەین، چونکە ئەوان شێتن و ناتوانن ببنە خاوەنی چەکی ئەتۆمی. به‌كاریده‌هێنن و خەڵک دەکوژن. بە هەزاران لە سەربازانی ئێمەیان کوشتووە".

هاوكات ترەمپ باسی له‌ كوشتنی جەنەڕاڵی ئێرانی، قاسم سولەیمانی كرد و، گوتی: "ئەگەر سولەیمانی لە ژیاندا بووایە، ئێران زۆر بەهێزتر دەبوو. چونکە (سولەیمانی) پیاوێکی خراپ بوو، بەڵام لە هەمان کاتدا لێهاتوویەکی شەیتانی بوو. باوکی ئەو بۆمبانە بوو کە لە کەنار ڕێگاکان دادەنران".

ڕاشیگه‌یاند: "بە ڕاستی پێموایه‌ کاتێکی زۆرمان لەگەڵ ئەواندا بەفیڕۆ داوە. بە بڕوای من دەبێت سەیری کارەکەی خۆمان بکەین. دەتوانن بیهێننە بەرچاوی خۆتان، دوێنێ دەستیان کرد بە تەقاندنی مووشەک بۆ سەر کەشتییەکان. بۆ سعوودیە، کوێت و چەند شوێنێکی دیکە. پێشم وانییە بزانن چی دەکەن. هەرگیز پێموانییە بزانن چی دەکەن".

سه‌رۆكی ئه‌مریكا ترەمپ، بانگەشەی ئەوەی كرد کە ئێران دەیەوێت "لەناوی ببات" و، گوتی: "من لە سەرجەم لیستەکانی ئەواندام. ئەم بەیانییە هەندێک شتم بینی. یەکە یەکە لە ناو هەموو لیستەکانیاندام. پێموایە تا ئێستا کەمێک بەبەخت بووم، بەڵام ڕەنگە ئەمە زۆر نەخایەنێت، چونکە بۆ کەسایەتیە گەورەکان شتەکان هەندێک جار بەم شێوەیە دەڕۆن".

سه‌باره‌ت به‌ ئیسپانیا، سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ داوای بڕینی پەیوەندیە بازرگانییەکانی لەگەڵ ئه‌و وڵاته‌ کرد، کە له‌باره‌ی پرسی ناتۆ وەک هاوبەشێکی خراپ ناوزه‌ندی کرد.

هه‌روه‌ها سه‌باره‌ت به‌ ناتۆ، سه‌رۆكی ئه‌مریكا ڕایگه‌یاند: "پێویستمان بە یارمەتی نەبوو، (ئەندامانی ناتۆ) دەمویست تاقیان بکەمەوە، دەمویست ببینم (کە ئایا پشتیوانیمان ده‌كه‌ن یان نا)".



ده‌رباره‌ی پرسی گرینلاند-یش سه‌رۆكی ئه‌مریكا تره‌مپ ڕایگه‌یاند: "کێشەکەی دیکە (گرینلاند) کاتێک ئەوانمان ویست، ئەوەندە زۆریش حەزمان پێیان نەبوو. کاتێک پێمان گوتن دەتوانن بێنه‌ لامان، ئەوان گوتیان نەخێر. لە کاتێکدا دەەیانتوانی لە پاڵماندا بن، لەوێ نەبوون، بەڵام ئێمە لە پاڵ ئەواندا بووین".