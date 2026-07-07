[1/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[2/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[3/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[4/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[5/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[6/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[7/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[8/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[9/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[10/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[11/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[12/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[13/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[14/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[15/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[16/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[17/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[18/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[19/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[20/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[21/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[22/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[23/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[24/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[25/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[26/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[27/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[28/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[29/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[30/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[31/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[32/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[33/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[34/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[35/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[36/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[37/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[38/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[39/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[40/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[41/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[42/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[43/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[44/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[45/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[46/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[47/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[48/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[49/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[50/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[51/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[52/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[53/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[54/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[55/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[56/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[57/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[58/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[59/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[60/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[61/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[62/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[63/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[64/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[65/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[66/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[67/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[68/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[69/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[70/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[71/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[72/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[73/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[74/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[75/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[76/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[77/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[78/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[79/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.
[80/80] سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی ئەنقەرە، پێشوازی لە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کرد، کە پێش دەستپێکی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە، به سەردانێکی فەڕمیی گهیشته تورکیا.