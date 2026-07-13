سه‌ركۆمارى ئازه‌ربایجان، ئیلهام عه‌لیێڤ: "پەیوەندیی نێوان تورکیا و ئازەربایجان مۆدێلێکە پێویستە لەلایەن وڵاتانی دراوسێوە وەک نموونە وەربگیرێت. پێویستە دراوسێکان وەک تورکیا و ئازەربایجان هه‌ڵسوكه‌وت بکەن".

سه‌ركۆمارى ئازه‌ربایجان عه‌لیێڤ: "پەیوەندیی نێوان تورکیا و ئازەربایجان مۆدێلێکە پێویستە بكرێته‌ نموونه‌" سه‌ركۆمارى ئازه‌ربایجان، ئیلهام عه‌لیێڤ: "پەیوەندیی نێوان تورکیا و ئازەربایجان مۆدێلێکە پێویستە لەلایەن وڵاتانی دراوسێوە وەک نموونە وەربگیرێت. پێویستە دراوسێکان وەک تورکیا و ئازەربایجان هه‌ڵسوكه‌وت بکەن".

سه‌ركۆمار ئازه‌ربایجان، ئیلهام عه‌لیێڤ ڕایگه‌یاند: "پەیوەندیی نێوان تورکیا و ئازەربایجان مۆدێلێکە پێویستە لەلایەن وڵاتانی دراوسێوە وەک نموونە وەربگیرێت. پێویستە دراوسێکان وەک تورکیا و ئازەربایجان هه‌ڵسوكه‌وت بکەن".

له‌ میانی كۆبوونه‌وه‌ی لەگەڵ بەشداربووانی چوارهه‌مین کۆڕبەندی جیهانیی میدیای شووشە، عەلیێڤ هەڵسەنگاندنی بۆ پێشهاته‌ هەرێمی و جیهانییەکان کرد.

لە وەڵامی پرسیارێکی جێگری بەڕێوەبەری گشتیی و سەرنووسەری ئاژانسی ئەنادۆڵو، یوسف ئۆزهان سەبارەت بە پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و ئازەربایجان، عەلیێڤ ئاماژەی بەوە کرد تورکیا و ئازەربایجان نزیکترین دوو وڵاتی جیهانن لە یەکترەوە و، ڕایگه‌یاند: "پەیوەندیی نێوان تورکیا و ئازەربایجان مۆدێلێکە پێویستە لەلایەن وڵاتانی دراوسێوە وەک نموونە وەربگیرێت. پێویستە دراوسێکان وەک تورکیا و ئازەربایجان هه‌ڵسوكه‌وت بکەن".

گوتیشی: "ئەگەر کارەسات یان شتێکی خراپ بەسەر یەکێکماندا بێت، ئەوی دیكه‌مان بە هه‌موو توانایه‌وه‌ بە توانای سەربازییشەوە، پشتیوانی له‌ براکەی ده‌كات و بەرگریی لێده‌كات".