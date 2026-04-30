Büşranur Keskinkılıç
30 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 30 نیسان 2026
لە کاتێکدا مشتومڕەکان دەربارەی ئەوەی کە ئایا ئەو هێرشەی ئیسرائیل لە ئاوە نێودەوڵەتییەکان و لە دووریی چەند میلێک لە سنووره ئاوییهكانی یۆنان کردیە سەر کەشتیگەلی جیهانی سومود، بە ئاگاداری یۆنان ئەنجام دراوە یان نا درێژهیان ههیه، بەرپرسانی یۆنان هێشتا هیچ ڕاگەیاندراوێکیان بۆ ڕوونکردنەوە بۆ ڕای گشتیی بڵاو نەکردووەتەوە.
دوای ئەو هێرشەی سوپای ئیسرائیل لە دووریی ٦٠٠ میلی دەریایی لە غەززە و چەند میلێک لە سنووره ئاوییهكانی یۆنان کردیە سەر کەشتیگەلی جیهانی سومود، کە بە مەبەستی شکاندنی گەمارۆی سهر غەززە و گەیاندنی هاوکارییە مرۆیییەکان بهڕێکەوتبوو، بێدەنگیی دەسەڵاتدارانی یۆنان بەردەوامە.
گرووپی چالاکوانانی ناسراو بە "March to Gaza Greece" لە یۆنان ڕایگهیاند: "ئیسرائیل بە هاوکاری ڕاستەوخۆی یۆنان هێرشی کردە سەر کەشتیگەلی ئازادی. لە کاتێکدا بەلەمەکانی کەشتیگەلەکە له ناوچەی گەڕان و ڕزگارکردنی یۆناندا بە شێوەیەکی نایاسایی ڕێگرییان لێدەکرا، پاسەوانی کەناراوەکانی یۆنان لە دوورەوە تهماشایان دەکردن".
چالاکوان یاسۆناس ئاپۆستۆلۆپولۆس کە لە یەکەم كاروانی کەشتیگەلەکەدا لە ئەیلوولی ٢٠٢٥ بەشدار بوو، لە ههژماری خۆی له تۆڕی كۆمهڵایهتی ڕایگهیاند: "کەشتیگەلەکەمان لە ڕۆژئاوئای كریت و لە ناوچەی گەڕان و ڕزگارکردنی یۆناندا ڕووبەڕووی هێرش دەبێتەوە. بەلەمە خێرا سەربازییەکان کە خۆیان وەک ئیسرائیلی دەناسێنن نزیکی بەلەمەکانی کەشتیگەلی جیهانی سومود دەبنەوە و بە لەیزەر و چهك دەیانکەنە ئامانج. داوا لە گەشتیارەکان دەکەن بچنە بەشی پێشەوەی بەلەمەکان و بكهونه سهر چۆک".
ئاپۆستۆلۆپولۆس ئاماژەی بەوەیش کرد كه پاسەوانی کەناراوەکانی یۆنان وەڵامی بههاناوهچوونهكانیانی نهداوهتهوه و، گوتی: "پێویستە بەرپرسانی یۆنان دەستبەجێ دەستوەردان بکەن و ژیانی ئەو کەسانە بپارێزن کە داوای بههاناوهچوون دەکەن".
چالاکوانێک کە نەیویست ناوی ئاشکرا بکرێت بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو دووا و، ڕایگهیاند: "سوپای ئیسرائیل بزوێنەری هەندێک لە بەلەمەکانی تێکدا و سەرەڕای نزیكبوونهوهی زریا گەشتیارەکانی لە دەریادا جێهێشت".
بێدەنگیی یۆنان بەرامبەر بەو هێرشەی ئیسرائیل سەرنجی زۆری بۆ لای خۆی ڕاکێشاوە. چالاکوانانی ئەو وڵاتە داوای ئەنجامدانی خۆپیشاندان دهكهنلە کاتژمێر ١٨:٠٠ی ئێوارەی ئهمڕۆ لەبەردەم وەزارەتی دەرەوەی یۆنان.
هاوکات وەزارەتی دەرەوەی ئیتاڵیا دەربارەی دەستوەردانی هێزی دەریایی ئیسرائیل بۆ سەر کەشتیگەلی جیهانی سومود لە ئاوە نێودەوڵەتییەکانی دەریای ناوەڕاست لە نزیک کەناراوەکانی یۆنان، داوای زانیاریی لە حكوومهتهكانی تەل ئەبیب و ئەسینا کردووە.