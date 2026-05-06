سبەی یەکەم کاروانی حاجیانی ھەرێم بەرەو سعودیە بەڕێدەکەوێت

بڕیارە سبەی پێنجشه‌ممه‌، ٧ی ئایاری ٢٠٢٦ پڕۆسەی گواستنەوەی حاجیانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی ٢٠٢٦ بە فەرمی دەست پێ بکات و یەکەم کاروانی میوانانی ماڵی خودا لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێرەوە بەرەو وڵاتی سعوودیە بەڕێبکەوێت.

ئەم پڕۆسەیە کە لە ژێر چاودێری وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینیدا بەڕێوەدەچێت، تاوەکو ١٧ی ئایار بەردەوام دەبێت، تێیدا تەواوی حاجیانی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بە قۆناغی جیاواز و لە ڕێگەی فڕۆکەخانەکانی هەولێر و سلێمانییەوە دەگەنە سعوودیە بۆ ئەنجامدانی فەریزەی حەج، لایەنە پەیوەندیدارەکان لە فڕۆکەخانەکان هەموو ئامادەکارییەکی پێویستیان کردووە بۆ ئەوەی گەشتەکان بەبێ گرفت و لە کاتی دیاریکراوی خۆیاندا ئەنجام بدرێن.

بەڕێوەبەری حەج و عومرەی پارێزگای دهۆک، سەفا حوسێن ڕایگەیاند: "شەوی شەممەی داهاتوو یەکەم کاروانی حاجیانی پارێزگاکە لە تێرمیناڵی دهۆکەوە بەرەو هەولێر بەڕێدەکەون و پاشان لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی نێوده‌وڵه‌تی هەولێرەوە گەشتەکەیان بەرەو جەدە دەستپێدەکات".

بەڕێوەبەری حەج و عومرەی دهۆک ڕایگەیاند: "هاووڵاتییەکی تەمەن ٩٩ ساڵ (لەدایکبووی ١٩٢٧) كه‌ خه‌ڵكی دهۆكه‌، بەتەمەنترین کەسە کە ئەمساڵ لە هەرێمی کوردستانەوە بەرەو سعوديە بەڕێ دەکەوێت، دوای ئەنجامدانی پشکنینە پزیشکییەکان، دەرکەوتووە کە باری تەندروستی زۆر باشە و ڕێگەی پێدراوە فەریزەی حەج ئەنجام بدات".

