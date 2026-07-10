زولقەدر: "ڕژێمی زایۆنی بەهۆی وەڵامدانەوەی جەنگاوەرانەوە لە ئارامییدا نابێت"

Tolga Akbaba
10 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 10 تەمووز 2026
سکرتێری گشتیی ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران، محەمەد باقر زولقەدر سەبارەت بە هێرشەکان بۆ سەر وڵاتەکەی ڕایگهیاند: "ڕژێمی زایۆنی بەهۆی وەڵامدانەوەی جەنگاوەرانەوە لە ئارامییدا نابێت".
سهبارهت به دوایین هێرشی كه كرایه سهر ئێران زولقەدر ڕایگهیاند: "وەک پێشتر ڕامانگەیاندووە، وەڵامی هەر هێرشێک بۆ سەر ژێرخانەکان بە هەمان شێوە دەبێت. ڕژێمی زایۆنی کە لە پشت ئەم هێرشانەوەیە، بەهۆی وەڵامدانەوەی جەنگاوەرانەوە لە ئارامییدا نابێت".
زولقەدر كاردانهوهی بەرامبەر لێدوانەكانی سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ دژی سەرکردەکانی ئێران نیشاندا و، گوتی: "ئەو دەستەواژانەی ترەمپ دژی گەلی ماتەمباری ئێران بەکاریان دەهێنێت، کە خۆی وەک قێزەونترین ڕووخساری جیهان وەسف دەکرێت، تەنیا شایستەی خۆیەتی".