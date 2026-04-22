Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
22 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 22 نیسان 2026
دەیان جوولەکەی پەڕگیر ھەڵیانکوتایە سەر مزگەوتی ئەقسا لە قودسی ڕۆژھەڵات و لە میانیدا ڕێوڕەسمی ئاینیی تایبەت بەخۆیان ئەنجامدا.
شایەتحاڵەکان بە ئاژانسی ئانادۆڵویان ڕاگەیاند کە ئەمڕۆ چوارشەممە، دەیان جوولەکەی پەڕگیر لەژێر پاسەوانی پۆلیسی ئیسرائیلدا، بە گۆڕانی و سەماکردن ھەڵیانکوتاوەتە سەر مزگەوتی ئەقسا.
ڕاشیگەیاندووە کە جوولەکە پەڕگیرەکان لە میانی ھەڵکوتانە سەر مزگەوتی ئەقسا، ڕێوڕەسمی ئایینی "تەلمودیان" لە حەوشەی مزگەوتەکە، ئەنجامداوە.
ھاوکات بەپێی یەکێک لەو وێنانەی کە بڵاوکراوەتەوە، یەکێک لە جوولەکەکان کراسێکی پۆشیووە کە ئاڵای ئیسرائیلی لەسەرە.
ھەر بە گوتەی شایەتحاڵەکان پینج کچی موسڵمان لە مزگەوتی ئەقسا، لەلایەن پۆلیسی ئیسرائیلەوە دەستگیرکراون، بێ ئەوەی ھۆکارەکەی بزاندرێت.