- سەرچاوەکان ڕایگەیاندووە کە هەردوولا سەرقاڵی لێکۆڵینەوە لە ڕێککەوتننامەیەکن بۆ ماوەی ٦٠ ڕۆژ بۆ نوێکردنەوەی ئاگربەست، کردنەوەی گەرووی هورمز و کەمکردنەوەی گەمارۆ و سزاکانی ئەمریکا.

دەنگۆی ڕێککەوتنێکی ٦٠ ڕۆژە لە نێوان ئێران و ئەمریکا؛ کردنەوەی گەرووی هورمز و کەمبوونەوەی گەمارۆکان - سەرچاوەکان ڕایگەیاندووە کە هەردوولا سەرقاڵی لێکۆڵینەوە لە ڕێککەوتننامەیەکن بۆ ماوەی ٦٠ ڕۆژ بۆ نوێکردنەوەی ئاگربەست، کردنەوەی گەرووی هورمز و کەمکردنەوەی گەمارۆ و سزاکانی ئەمریکا.

سەرچاوەکان باس لەوە دەکەن کە ئێران و ئەمریکا نزیکبوونەوە لە ڕێککەوتننامەیەکی ٦٠ ڕۆژی بۆ نوێکردنەوەی ئاگربەست و دەستپێکی دانوستانێکی نوێی لەبارەی پڕۆگرامی ناوەکی تاران و دۆخی گەرووی هورمز و گەمارۆکانی ئەمریکا بۆ سەر ئەو وڵاتە.

ئاکسیۆس لە زمان سەرچاوەکانی ئەمریکایی ڕایگەیاندووە کە هەردوو لا سەرقاڵی لێکۆڵینەوە لە ڕێککەوتننامەیەکن کە بە پێی ئەو گەرووی هورمز بە ڕووی هاتوچۆدا دەکرێتەوە و لە ئەگەری چاندنی هەر چەشنە مینێکیش، ناوچەکە پاک دەکرێتەوە.

لە بەرامبەردا ئەمریکا ڕەنگە هەندێک لە گەمارۆکان و سزاکانی پەیوەندیدار بە هەناردەی نەوت کەم بکاتەوە و ڕێگە بە فڕۆشتنی ئازادانەی نەوتی ئێران بدات.

بە پێی ڕێککەوتننامەکە هەروەها "ئاسانکاری بەرامبەر کردەوە" وەک ڕوانگەیەکی سەرەکی لە حکوومەتەکەی ترەمپ ناوی هێنراوە.

سەرچاوەکە باسی لەوەش کردووە کە لە ڕێککەوتننامەکەدا بابەتەکانی ڕاگرتنی پیتاندنی یۆرانیۆم، کۆکردنەوەی یۆرانیۆمە پێتێندراوەکە و پابەندی ئێران بە پەرەپێنەدانی بە دروستکردنی چەکی ناوەکی، باسی لێکراوە.

هەروەها باس لەوەش کراوە کە بەشێک لە ڕێککەوتننامەکە باس لە کەمبوونەوەی گرژییەکان لە نێوان ئیسرائیل و حزبوڵڵا دەکات.