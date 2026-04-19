دەنگۆی ئەوە ھەیە ئیسماعیل قائانی لە بەغدا لەگەڵ سەرکرەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگی کۆبووەتەوە

Zana Natık Kerem
19 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 19 نیسان 2026
دەنگۆی ئەوە بڵاوبووەتەوە کە فەرماندەی فەیلەقی قودس سەربە سوپای پاسدارانی ئێران، ئیسماعیل قائانی بەسەردانێک لە بەغدایە و لە میاندا لەگەڵ سەرکردەکانی سەربە لایەنەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگی شیعە کۆبووەتەوە.
ھەروەھا لە دەنگۆکاندا بانگەشەی ئەوە کراون کە لە کۆبوونەوەکانی ئیسماعیل قائانی لەگەڵ سەرکرەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگی باس لە پێشھاتەکانی دۆخی سیاسی عێراق کراوە، ھەروەھا تیکشخراوەتە سەر دۆزینەوەی ڕێگا چارەیەک بۆ دۆخی چەقبەستووی سیاسیی عێراق.
ھەر بەپێی دەنگۆکان لە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکاندا، داھاتووی گرووپە چەکدارەکان لە عێراق تاوتوێکراوە لەوانەیش پرسی تێکەڵکردنی گرووپە چەکدارەکان بە سیستەمی فەرمی ئەمنی لەگەڵ پرسی پچڕاندنی پەیوەندی ژمارەیەک سەرکردەی سیاسی شیعە بە باڵە چەکدارەکانیانەوە.
بانگەشەی ئەوەش دەکرێت، پرسێکی دیکە کە لە کۆبوونەوەکانی ئیسماعیل قائانی لەگەڵ سەرکرەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگی، تایبەت بووە بە دۆسیەی سەرۆکوەزیرانی عێراق و لەوبارەیەوە قائانی جەختی کردووەتەوە لەسەر پێویستیی نزیکبوونەوەی دید و بۆچوونەکانی نێوان لایەنەکانی سەربە چوارچێوەی ھەماھەنگی، بۆ ئەوەی بە ھاوبەشی کەسێک بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران بەربژێر بکەن.
فەرماندەی فەیلەقی قودس سەربە سوپای پاسدارانی ئێران، ئیسماعیل قائانی دوایین سەردانی بۆ بەغدا لە تەمووزی ٢٠٢٥ ئەنجامیدا کە لە میانیدا تەنھا لەگەڵ سەرکرەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگی کۆبووەوە، بێ ئەوەی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق، محەمەد شیاع سوودانی کۆببێتەوە.