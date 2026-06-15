دۆناڵد ترەمپ ھەڕەشەی دەستپێکردنەوەی ھێرشەکانیان بۆ سەر ئێران کرد

Nuri Aydın, Muhammed Kılıç
15 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 15 حوزەیران 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ھەڕەشەی ئەوەی کرد، ئەگەر لەبارەی پرسی ئەتۆمی لەگەڵ ئێران نەگەیشتنە ڕێككەوتنی كۆتایی، ئەوە ھێرشەکانیان بۆ سەر ئەو وڵاتە دەست پێ دەکەنەوە و ئاماژەی بەوەشدا کە سەرباری ناڕەزایی ئیسرائیل، بەڵام ڕێککەوتنیان لەگەڵ ئێران کردووە.
دۆناڵد ترەمپ لە بارەی لێکتێگەیشتنەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران، قسەی بۆ ڕۆژنامەی "نیویۆرک تایمز" کردووە و ڕايگەیاندووە کە لەچوارچێوەی ڕێککەوتنەکەدا، "بەردەوامی ئازادی ھاتوچۆ و بەخۆڕایی" لە گەرووی ھورمزدا، دەستەبەر کراوە.
ھەروەھا سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ھەڕەشەی ئەوەشی کردووە، ئەگەر لەبارەی پرسی ئەتۆمی لەگەڵ ئێران نەگەیشتنە ڕێككەوتنی كۆتایی، ئەوە ھێرشەکانیان بۆ سەر ئەو وڵاتە دەست پێ دەکەنەوە.
دۆناڵد ترەمپ بانگەشەی ئەوەشی کردووە، ھێرشەکانی سەر ئێران، هەروەها ئەو گەمارۆ دەریاییەی کە دوای داخستنی گەرووی ھورمز بەسەر ئێراندا سەپێندرا، دۆخی ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاستی بە شێوەیەک گۆڕی کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا دەکات.
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ جەختی لەوەش کردەوە کە لە چوارچێوەی ڕێککەوتنەکەدا، ئەوە دەستەبەرکراوە کە ئێران نابێت بە خاوەنی چەکی ئەتۆمی.
دۆناڵد ترەمپ ئاماژەی بەوەشداوە کە ھێشتا دانوستانەکان لەبارەی پرسی ڕاگرتنی چالاکییەکانی پیتاندنی یۆرانیۆم لە لایەن ئێرانەوە بۆ ماوەی ٢٠ ساڵ بەردەوامن، بەڵام ڕایگەیاند کە ڕەنگە ماوەی ١٥ ساڵیش قبوڵ بکات.
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ باسی لەوەش کرد کە سەرباری ناڕەزایی ئیسرائیل، بەڵام ڕێککەوتنیان لەگەڵ ئێران کردووە.