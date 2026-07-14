سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند کە لەگەڵ ئەگەری گەیشتن بە ڕێککەوتن، ھێرشەکانیان بۆ سەر ئێران بەردەوام دەبن.

دۆناڵد ترەمپ: "ھێرشەکانمان بۆ سەر ئێران بەردەوام دەبن" سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند کە لەگەڵ ئەگەری گەیشتن بە ڕێککەوتن، ھێرشەکانیان بۆ سەر ئێران بەردەوام دەبن.

سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند کە ھێرشەکانیان بۆ سەر ئێران بەردەوام دەبن و لەھەمان کاتدا ئاماژەی بەوەدا کە ھێشتا ئەگەری ھەیە لەگەڵ ئێران بگەن بە رێککەوتن.

دۆناڵد ترەمپ لە کۆشکی سپی لەبارەی پێشھاتەکانی ئێستا قسەی بۆ ڕۆژنامەوانان کرد و وەڵامی پرسیارەکانی دایەوە.

سەرۆکی ئەمریکا لەبارەی ھێرشەکانیان بۆ سەر ئێران گوتی: "ئێمە بڕێکی زۆر چەک و تەقەمەنیمان ھەیە، ئێمە گەیشتووین بە ئاستێک کە چەندین ساڵە بەو ئاستە نەگەیشتووین، زۆر بە سەختی لێیان دەدەین و ئەمە بەردەوام دەبێت".

دۆناڵد ترەمپ باسی لەوەش کرد کە دووبارە گەمارۆیی دەریاییان بەسەر ئێراندا سەپاندووە و گوتی: "دووبارە گەمارۆیی دەریاییمان بەسەر ئێراندا سەپاندووە و ئەوانەی مامەڵە لەگەڵ ئێراندا دەکەن ناتوانن بە گەرووی ھورمزدا تێپەڕبن و بەپێچەوانەوە ئەوانەی مامەڵە لەگەڵ ئێراندا ناکەن، دەتوانن بە گەرووی ھورمزدا تێپەڕبن".

سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕاشیگەیاند کە ھێشتا دەستبەرداری دانوستانەکان لەگەڵ ئێران نەبوون و ئاماژەی بەوەشدا کە ئەگەری ھەیە لەگەڵ ئێران بگەن بە رێککەوتن.

ھەروەھا دۆناڵد ترەمپ بانگەشەی ئەوەی کرد کە لە میانی ھێرشەکاندا، زیانی گەورەیان بە توانا سەربازییەکانی ئێران گەیاندووە و ڕایگەیاند: "لە ماوەی مانگێکدا، ھێزی دەریایی ئێران لە چالاکی خراوە و ھێزی ئاسمانیی ئێران چی دیکە بوونی نییە".

ھەر لەوبارەیەوە سەرۆکی ئەمریکا بانگەشەی ئەوەی کرد کە تا ئێستا بەڕێژەی ٨٩ لە سەدا توانای ئێران بۆ بەرھەمھێنانی مووشەک و بەڕێژەی ٩٢ لە سەدا بۆ بەرھەمھێنانی دڕۆن لەناوبراون.

دۆناڵد ترەمپ باسی لە چالاکییەکانی وڵاتەکەی لە ناوچەی کەنداو کرد و جەختی لەوە کردووە کە ئەمریکا ھاوپەیمانەکانی وەک سعوودیە، ئیمارات، قەتەر، بەحرەین و کوێت دەپارێزێت و ئاماژەی بەوەشدا کە دەبێت ئەو وڵاتانە تێچووی ئەم پارێزگارییە لە ئەستۆ بگرن.

سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ گوتیشی: "ئێمە ناوچەی کەنداو دەپارێزین کە بە یەکێک لە دەوڵەمەندترین ناوچەکانی جیھان دادەنرێت و دەمەوێت لە بەرامبەر ئەمەدا، شتێک بەدەست بھێنین".



