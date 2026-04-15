دۆناڵد ترەمپ: "ڕژێمی ئێستای ئێران جیاوازە"

Aynur Şeyma Asan, Muhammed Kılıç
15 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 15 نیسان 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆنالد ترەمپ ڕایگەیاند کە بۆ کۆتاییھێنان بە شەڕ، ڕێککەوتنی پێ باشترە لەگەڵ ئێران و ئاماژەی بەوەشدا کە رژێمی ئێستای ئێران دوای لەناوبردنی کەسە توندڕەوەکان جیاوازە.
پەیامنێری تۆڕی " ABC News"، جۆناسان کارڵ لە ھەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" وردەکاری ئەو دیمانەیەی بڵاوکردووەتەوە کە لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ-دا ئەنجامداوە.
جۆناسان کارڵ ئاماژەی بەوەداوە کە دۆناڵد ترەمپ لە دیمانەكەدا ڕایگەیاندووە، بیر لە درێژکردنەوەی ڕێککەوتنی ئاگربەستی کاتی نێوان ئەمریکا و ئێران ناکاتەوە و گوتوویەتی: "دوو ڕۆژی داھاتوو، ڕۆژانێکی زۆرباش دەبن".
ھەروەھا دۆناڵد ترەمپ لە دیمانەکەدا بانگەشەی ئەوەی کردووە، ئەگەر نەبووایە بە سەرۆکی ئەمریکا، ئەوە جیھان پارچە پارچە دەبوو.
