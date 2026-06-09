دۆناڵد ترەمپ پێیوایە ئەمریکا لە ماوەی دوو هەفتەدا سەرکەوتنێکی تەواو بەسەر ئێراندا ڕادەگەیەنێت

Hakan Çopur
09 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 09 حوزەیران 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ئاماژەی بهوه كرد لە پرۆسەی ڕێککەوتن لەگەڵ ئێراندا زۆر باش بەڕێوەدهچن و، ڕایگهیاند: "کاتێک لە ماوەی دوو هەفتەی داهاتوودا سەرکەوتنی تەواو ڕادەگەیەنین، بە ڕاستی سەرکەوتوو دەبین".
له میانی بەشداری كردنی لە تەلەکۆنفرانسێکدا بۆ سێناتۆری کۆماریخواز، لیندسی گراهام، سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ پەیامێكی لەبارهی پرسی ئێران ئاڕاستەی دەنگدەران کرد.
ترەمپ جەختی لەسهر ئهوە کردەوە کە لە بابەتەکانی پەیوەست بە ئێران لە دۆخێکی زۆر باش دان و پرۆسەی ڕێککەوتنەکە بە باشی بەڕێوەدەچێت و بەم زووانە پرسەكه کۆتایی دێت.
گوتیشی: "تیمێکی زۆر بەهێزین و پێموایە لەم جهنگهدا سەرکەوتن بەدەستدەهێنین. کاتێک لە ماوەی دوو هەفتەی داهاتوودا سەرکەوتنی تەواو ڕادەگەیەنین، بە ڕاستی سەرکەوتوو دەبین".
ترەمپ ئهوهیشی خستهڕوو كه لەگەڵ ئەم پرۆسەیەدا نرخی بەنزین لە ئەمریکا بە خێرایی دادەبەزێت، داوای لە دەنگدەرانیش کرد دەنگ بە لیندسی گراهام بدەن.