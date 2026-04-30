سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ پیرۆزبایی لە عەلی زەیدی کرد بە بۆنەی ڕاسپاردنی بۆ پێکھێنانی حکوومەتی نوێی عێراق و بانگھێشتنامەیەکی فەرمی ئاڕاستە کرد، بۆ ئەوەی دوای پێکھێنانی حکوومەتەکەی سەردانی کۆشکی سپی بکات.

نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراوی عێراق لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە عەلی زەیدی لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنییدا لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ قسەی کردووە.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، دۆناڵد ترەمپ پیرۆزبایی لە عەلی زەیدی کرد بە بۆنەی ڕاسپاردنی بۆ پێکھێنانی حکوومەتی نوێی عێراق.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەش کراوە کە لە میانی پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، دۆناڵد ترەمپ بانگھێشتنامەیەکی فەرمی ئاڕاستەی عەلی زەیدی کردووە، بۆ ئەوەی دوای پێکھێنانی حکوومەتەکەی سەردانی کۆشکی سپی بکات.

ھەر بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە بەشێکی دیکەی پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، ھەردوولا باسیان لە پەیوەندییە ستراتیژییەکانی نێوان عێراق و ئەمریکا کردووە و جەختیان کردووەتەوە لەسەر پەرەپێدان بە پەیوەندییەکانی نێوان ھەردوو وڵات لە بوارە جیاوازەکاندا.



لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەش خراوەتەڕوو کە ھەر لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراوی عێراق و سەرۆکی ئەمریکا دووپاتیان کردەوە کە کارکردنی ھاوبەش و ھاریکاریی دووقۆڵیی نێوان ھەردوو وڵات بەردەوام دەبن لەپێناو چەسپاندنی ئاشتی و سەقامگیریی لە ناوچەی ڕۆژھەڵاتی نێوەڕاستدا.



