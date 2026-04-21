دۆناڵد ترەمپ: "لە ھێرشەکانی ٢٠٢٥ سەرجەم دامەزراوە ئەتۆمییەکانمان لە ئێران لەناوبردووە"

Zeynep Katre Oran, Zahir Sofuoğlu
21 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 21 نیسان 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند لە ئۆپەراسیۆنی "چەکوشی نیوەشەو"دا کە ساڵی ڕابردوو لەلایەن ھێزەکانی وڵاتەکەیەوە ئەنجامدرا، سەرجەم دامەزراوە ئەتۆمییەکانیان لە ئێران لەناوبردووە.
دۆناڵد تڕەمپ لە ھەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "Truth Social" بانگەشەی ئەوەی کردووە کە لە ھێرشەکانی ٢٠٢٥دا، سەرجەم دامەزراوە ئەتۆمییەکانیان لە ئێران لەناوبردووە.
ھەروەھا سەرۆکی ئەمریکا ڕاشیگەیاندووە کە ھێنانە دەرەوەی یۆرانیۆمی پیتێندراو لە ئێران، پرۆسەیەکی درێژخایەن و زۆر قورس دەبێت.