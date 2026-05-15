دۆناڵد ترەمپ: "لە ڕووی سەربازییەوە سەرکەوتنمان لە ڤێنیزوێلا و ئێران بەدەستھێناوە"

Hakan Çopur, Muhammed Kılıç
15 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 15 مای,س 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند کە لە ڕووی سەربازییەوە، سەرکەوتنیان لە ڤێنیزوێلا و ئێران بەدەستھێناوە.
دۆناڵد ترەمپ لە میانی سەردانەکەی بۆ چین لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئاماژەی بەوەداوە کە لە ھەمبەر بەدەستھێنانی دەستکەوتەکانی ھاوتا چینییەکەی شی جین پینگ پیرۆزبایی لێکردووە، ھیوای خواست کە پەیوەندییەکانی نێوان ھەردوو وڵات ھەموو کاتێک بەھێزتر و باشتر بن.
دۆناڵد ترەمپ ئاماژەی بەوەشداوە کە لە ماوەکانی داھاتوودا، بەردەوام دەبن لە ناوبردنی توانای سەربازیی ئێران.