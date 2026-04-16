دۆناڵد ترەمپ: "سەرکردەکانی ئیسرائیل و لوبنان ڕاستەوخۆ لە واشنتۆن کۆدەبنەوە"

Muhammed Yasin Güngör, Hüsameddin Salih
16 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 16 نیسان 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند کە ئەمڕۆ پێنجشەممە، سەرکردەکانی ئیسرائیل و لوبنان ڕاستەوخۆ لە واشنتۆن کۆدەبنەوە و دانوستان ئەنجام دەدەن.
دۆناڵد تڕەمپ لە ھەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "Truth Social" نووسیوویەتی: "ئێمە ھەوڵ دەدەین دهرفهتێك بۆ ئهنجامدانى دانوستان لەنێوان ئیسرائیل و لوبنان بدۆزینەوە، چونكه نزیکەی ٣٤ ساڵە سەرکردەکانی ئەو دوو وڵاتە بەیەکەوە قسەیان نەکردووە، ئەمڕۆ ئەمە لە واشنتۆن ڕوودەدات".
سەرۆکی ئەمریکا وردەکاری زیاتری لەوبارەیەوە نەخستووەتەڕوو.