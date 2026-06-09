دۆناڵد ترەمپ: "دانوستانەکانمان لەگەڵ ئێران بەردەوامن"

سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند کە لەئێستادا، دانوستانەکانیان لەگەڵ ئێران بەردەوامن بە ئامانجی کۆتاییھێنان بە جەنگ و ئاماژەی بەوەشدا کە ئەگەری ھەیە لە ماوەی دوو تا سێ ڕۆژ، لەگەڵ ئێران بگەنە ڕێککەوتن.

دۆناڵد ترەمپ لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانییدا ئاماژەی بەوەدا کە گەمارۆی دەریایی سەر ئێران، سەد لەسەد، کاریگەرە.

سەرۆکی ئەمریکا ڕاشیگەیاند کە لە ڕێگای پەیوەندییەکی تەلەفۆنییدا، گفتوگۆیەکی بەرھەمداری لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتانیاھو ئەنجامداوە و گوتی: "بە نێوەندگیری من، ئێران و ئیسرائیل لەسەر وەستاندنى ھێرشەکانیان بۆسەر یەکتر ڕێککەوتوون".

دۆناڵد ترەمپ باسی لەوەش کرد، وڵاتانی پەیوەندیدار لە قۆناغی کۆتایی ڕێککەوتنێکی "زۆر باشدان" کە تێیدا ڕێگا بە ئێران نادات، ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی.

سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ تیشکی خستەسەر ئەوەش کە لەئێستادا، دانوستانەکانیان لەگەڵ ئێران بەردەوامن بە ئامانجی کۆتاییھێنان بە جەنگ و ئاماژەی بەوەشدا کە ئەگەری ھەیە لە ماوەی دوو تا سێ ڕۆژ، لەگەڵ ئێران بگەنە ڕێککەوتن و گوتی: "ھەر کاتێک ڕێککەوتنەکە واژوو بکرێت، ئەوە دووبارە گەرووی ھورمز دەکرێتەوە".



