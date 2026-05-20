دۆناڵد ترەمپ: "بەم زووانە کۆتایی بە جەنگ لەگەڵ ئێران دەھێنم"

Hakan Çopur, Diyar Güldoğan, Mohammad Kara Maryam
20 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 20 مای,س 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند، بەم زووانە ئەوە ڕوون دەبێتەوە کە ئایا واشنتۆن دەتوانێت لەگەڵ تاران بگاتە ڕێککەوتن یان نا و ئاماژەی بەوەشدا کە بەم زووانە کۆتایی بە جەنگ لەگەڵ ئێران دەھێنێت.
دۆناڵد ترەمپ لە میانی کۆبوونەوەی لەگەڵ ئەندامانی کۆنگرێس لە کۆشکی سپی بۆ ڕۆژنامەوانان باسی لەوە کرد کە ھێشتا دانوستانەکانیان لەگەڵ ئێران، بەردەوامن.
سەرۆکی ئەمریکا گوتیشی: "بەم زووانە کۆتایی بە جەنگ دەھێنین، ئەوان (ئێرانییەکان) زۆر پەرۆشن بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن، چونکە لەم دۆخە بێزاربوون".
ھەروەھا دۆناڵد ترەمپ بانگەشەی ئەوەشی کرد کە ھێزەکانی ئەمریکا، سوپا و سەرکردایەتی سیاسیی ئێرانیان تێکشکاندووە و جەختی لەوەش کردەوە کە ئەمریکا لە ھیچ بارودۆخێکدا ڕێگا بە ئێران نادات، چەکی ئەتۆمی بەرھەم بھێنێت.