دۆناڵد ترەمپ بۆ ئێران: "یان ڕێکدەکەون و یان لەناو دەچن"

سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند، کە کۆنتڕۆڵی دۆخی ئێران لە دەست خۆی دایە و گوتی: "ئێمە لەگەڵ ئێران دەگەیەنە ڕێککەوتن و یان لەناویان دەبەین. لە هەموو دۆخێکدا ئێمە سەرکەوتوو دەبین، چ بە خۆشی و چ بە شێوەیەکی دیکە".

سەرۆکی ئەمریکا بەر لە دەرچوونی لە کۆشکی سپی و ڕێککەوتن بەرەو چین، وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەوانانی دایەوە.

ترەمپ وێڕای ئاماژەکردن بە دۆخی ئێران، گوتی، دانوستان لەگەڵیان بەردەوامە و دەگەن بە ڕێککەوتنێک کە لە سوودی ئەمریکادا دەبێت و گوتیشی، ڕێککەوتنێک دەبێ کە بۆ گەلی ئەمریکا و ئێرانیش باش دەبێت.

ترەمپ جەختی لەوەش کردەوە کە ڕێگە نادەن ئێران دەستی بە چەکی ناوەکی ڕابگات و گوتیشی، ئەگەر بیهەوێ هەر ئەمڕۆ واز لە ئێران دەهێنێت، بەڵام جەختی لەوە کردەوە کە ئەرکێک کە دەستی پێکردووە، دەیەوێ تەواوی بکات.

ترەمپ لەبارەی کۆمەڵێک بانگەشەش پەیوەندیدار بە پاکستان کە پێداچوونەوە بە ڕۆڵی نێوەندگیری ئەو وڵاتە دەکرێت، گوتی: "پاکستانییەکان کارێکی زۆر گەورەیان کرد" و گوتیشی: "سوپاسالار (عاسم مونیر) و سەرۆکوەزیران (شەهباز شەریف) کەسانێکی گەورەن".

سەرۆکی ئەمریکا باسی لە سەردانەکەی بۆ چین'یش کرد و گوتی، لەگەڵ سەرۆک شین جین پینگ باس لە دۆخی ئێرانیش دەکات.

پەیوەندیدار بە جەنگی نێوان ڕووسیا و ئۆکرایناش، سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند، "جەنگی نێوان ڕووسیا و ئۆکراینا لە کۆتاییەکانی نزیک بووەتەوە".

سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ جارێکی دیکەیش ڕەخنەی لە ناتۆ گرت و پەیوەندیدار بە دۆخی ئێران گوتی، هاوپەیمانییەکە لە جەنگی دژ بە ئێران بەرگریی لێ نەکردوون و ئەو بابەتەش جێی ناڕەزایەتییە.

دۆناڵد ترەمپ گوتی، "چیتر لەبارەی ئێرانەوە پێویستمان بە ناتۆ نەماوە. ئەو کاتەی کە پێویستمان بوو نەهاتن و، ئەوە زۆر نائۆمێدی کردین".

