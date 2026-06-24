دۆناڵد ترەمپ: "بڕیارەکەی ئەنجوومەنی پیران بۆ سنووردارکردنی ھێرشی سەربازی دژ بە ئێران خزمەت بە دوژمن دەکات"

Bekir Aydoğan, Zahir Sofuoğlu
24 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 24 حوزەیران 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕەخنەی لەو پڕۆژەبڕیارە گرت کە لەلایەن ئەنجوومەنی پیرانی ئەو وڵاتەوە بۆ سنووردارکردنی ھێرشی سەربازی دژ بە ئێران پەسەند کراوە و ڕایگەیاند کە پەسەندکردنی ئەو پڕۆژەبڕیارە، خزمەت بە دوژمن دەکات.
دۆناڵد ترەمپ لە تۆڕی کۆمەڵایەتی بانگەشەی کردووە کە سەرکەوتوو بووە، لەوەی ئێرانی خستووەتە "ژێر فشارێکی گەورەوە" و ئێستا ئێران ئامادەیە سازشێکی فراوان بکات.
ھەروەھا سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوەشداوە کە پەسەندکردنی ئەو پڕۆژەبڕیارە لەلایەن ئەنجوومەنی پیرانەوە، خزمەت بە دوژمن دەکات و نووسیوویەتی: "ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریکا لە کاتێکی زۆر خراپدا دەنگ لەسەر پڕۆژەبڕیارەکە داوە".
ھەروەھا دۆناڵد ترەمپ لەبارەی دەنگدانی چوار ئەندامی کۆمارییەکان لەگەڵ دیموکراتەکان لەسەر پڕۆژەبڕیارەکە، ڕایگەیاندووە: "ئەمە ئەرکەکەم قورستر دەکات، بەڵام ھەرچۆنێک بێت ئەرکەکە تەواو دەکەم".