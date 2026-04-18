سەرۆکی ئه‌مریكا، دۆناڵد ترەمپ ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد ئەگەر لەگەڵ ئێران نەگەنە ڕێککەوتن، دووبارە دەست دەکەنەوە بە بۆردوومانکردنی ئەو وڵاتە.

لە کاتی گەڕانەوەی بۆ واشنتۆنی پایتەخت، ترەمپ لە ناو فڕۆکەكه‌یدا وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسانی دایەوە.

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بەوەی ئایا ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران بەستراوەتەوە بە ئاگربەست لە لوبنان، ترەمپ ڕایگه‌یاند: "لە ڕاستیدا پەیوەندییان بەیەکەوە نییە، بەڵام دەتوانین بڵێین لە ڕووی دەروونییەوە پەیوەستن. هاوکاریی لوبنان دەکەین".

سەبارەت بە دەرهێنانی یۆرانیۆمی پیتێنراو لە ئێران، ترەمپ ڕایگه‌یاند: "دەچینە ئێران، لەگەڵیان کار دەکەین و لەسەدا سەدی ئەوە دەهێنینە ئەمریکا. ئەگەر ڕێکنەکەوین، بە شێوەیەکی زۆر جیاواز ئەنجامی دەدەین، بە شێوەیەک کە زۆر دۆستانە نابێت".

سەبارەت بەوەی ئایا ئەگەر ڕێکنەکەون ئاگربەست لەگەڵ ئێران درێژ دەکرێتەوە یان نا، ترەمپ ڕایگه‌یاند: "ڕەنگە درێژی نەکەمەوە، بەڵام گەمارۆکەمان (لە هورمز) بەردەوامە. واتە ئێوە لەژێر گەمارۆدان و بەداخەوە ناچار دەبین دووبارە بۆردوومان بکەینەوە".