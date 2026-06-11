دۆناڵد ترەمپ: "ئەگەر ئێران ڕێككەوتن لەگەڵ ئێمە واژوو نەكات ئەوە بە توندی بۆردومانی دەکەین"

Ayşe İrem Çakır, Muhammet Torunlu
11 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 11 حوزەیران 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ھەڕەشەی ئەوەی کرد کە بە توندی ئێران بۆردومان دەکەن، ئەگەر ڕێککەوتن لەگەل ئەمریکا واژوو نەکات.
کەناڵی "FOX NEWS" بڵاوی کردەوە کە دۆناڵد ترەمپ لە ژووری ئۆپەراسیۆنەکان لە کۆشکی سپی ڕایگەیاندووە کە شەوی ڕابردووە بە ئاراستەکردنی ٤٩ مووشەکی " Tomahawk"، ژمارەیەک ئامانجیان لەناو ئێران بۆردومان کردووە.
ھەروەھا سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوەشداوە کە ھەر شەوی ڕابردوو، ژمارەیەک سیستەمی ڕادار و بەرگریی ئاسمانیی لە ناوچەکانی باشووری ڕۆژئاوای ئێران، لەلایەن فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکاوە، خاپوور کراون.
دۆناڵد ترەمپ بانگەشەی ئەوەشی کردووە کە بەرپرسانی باڵای ئێران پەیوەندییان پێوە کردووە و داوایان لێکردووە بۆردومانەکە ڕابگرێت و ئاماژەی بەوەشدا کە بەم زووانە ھێرشەکانیان بۆ سەر ئێران ڕادەگرن.
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ھەڕەشەی ئەوەشی کردووە کە بە توندی ئێران بۆردومان دەکەن، ئەگەر ڕێککەوتن لەگەل ئەمریکا واژوو نەکات.