دۆناڵد ترەمپ: "ئەگەر ئێران بەردەوام بێت لە پێشێڵکردنی ئاگربەست ئەوە ئەرکە سەربازییەکانمان تەواو دەکەین"

Aynur Şeyma Asan, Baybars Can
28 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 28 حوزەیران 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند، ئەگەری ھەیە ئەرکە سەربازییەکانیان دژبە ئێران تەواو بکەن، ئەگەر ئێران لە پێشێلکردنی ئاگربەست بەردەوام بێت.
دۆناڵد ترەمپ لە تۆڕی کۆمەڵایەتی نووسیویەتی: "لەوانەیە ئەمریکا بگاتە ئاستێک کە چی دیکە نەتوانێت لێبوردەیی و عەقڵانی بێت".
ھەروەھا سەرۆکی ئەمریکا ڕاشیگەیاندووە: "ناچار دەبین ئەو ئەرکەکە تەواو بکەین کە لە ڕووی سەربازییەوە بە سەرکەوتوویی دەستمان پێکردووە، ئەگەر ئەوە ڕووبدات، چی دیکە تاران بوونی نامێنێت".
ئەم قسەیەی دۆناڵد ترەمپ دوای ئەو زنجیرە ھێرشە ئاسمانییانە دێت کە ئەمریکا بۆسەر ژمارەیەک ئامانج لەناو ئێران ئەنجامیداون، ئەوەش لە وەڵامی ئەو ھێرشەی کە ئێران بۆ سەر کەشتییەکی بازرگانی لە گەرووی ھورمز ئەنجامیداوە.
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ باسی لەوەش کردووە، فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا ژمارەیەک دامەزراوەی ئێرانیان کردووەتە ئامانج کە تایبەتبوون بە کۆگای مووشەک و دڕۆن و سیستەمی ڕادار، ھەروەھا ئێرانی بە پێشیڵکردنی ئاگربەست تۆمەتبار کرد.
دۆناڵد ترەمپ ھۆشداری ئەوەشی داوە ئەگەر ئێران لەسەر پێشێلکردنی ئاگربەست بەردەوام بێت، ئەوە واشنتۆن ناچار دەبێت ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی فراوان بکات.