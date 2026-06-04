- سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند کە واژووى ڕێککەوتننامەکە لەلایەن ئێرانەوە مانای پابەندبوونی بە پەرەنەدان و بەرھەمنەھێنانی چەکی ئەتۆمیە.

دۆناڵد ترەمپ: "ئەگەری ھەیە لە کۆتایی ئەم ھەفتەیەدا لەگەڵ ئێران بگەینە ڕێککەوتن" - سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند کە واژووى ڕێککەوتننامەکە لەلایەن ئێرانەوە مانای پابەندبوونی بە پەرەنەدان و بەرھەمنەھێنانی چەکی ئەتۆمیە.

سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند کە دانوستانەکانی ئێستا لەگەڵ ئێران زۆر بەباشی بەڕیوەدەچن و ئاماژەی بەوەشدا کە ئەگەری ھەیە لە کۆتایی ئەم ھەفتەیەدا لەگەڵ ئێران، بگەینە ڕێککەوتن.

دۆناڵد ترەمپ لە کۆشکی سپی قسەی بۆ ڕۆژنامەوانان کرد و گوتی: "ھێشتا دانوستانەکان لەگەڵ ئێران بەردەوامن" پێیان گوتم دانوستانەکان زۆر باش بەڕێوە دەچن و ئەگەری ھەیە لە کۆتایی ئەم ھەفتەیەدا لەگەڵ ئێران بگەینە ڕێککەوتین".

سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوەشدا کە واژووى ڕێککەوتننامەکە لەلایەن ئێرانەوە مانای پابەندبوونی بە پەرەنەدان و بەرھەمنەھێنانی چەکی ئەتۆمیە.

هەروەها دۆناڵد ترەمپ جەختی لەوەش کردەوە کە لەگەڵ واژووکردنی ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران، دەستبەجێ گەرووی ھورمز دەکرێتەوە.



