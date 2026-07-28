دوو بوومەلەرزە بە گوڕەکانی ٥،٧ و ٥،٨ پلە به‌پێوه‌ری ڕێخته‌ر باکووری ڕۆژئاوای چینیان هه‌ژاند

لە پارێزگای چینگهای باکووری ڕۆژئاوای چین، دوو بوومەلەرزە بە گوڕەکانی ٥،٧ و ٥،٨ پلە به‌پێوه‌ری ڕێخته‌ر ڕوویانداوە.

بەپێی ڕاگەیاندراوی ناوه‌ندی تۆڕەکانی بوومەلەرزەی چین (CENC)، دوو بوومەلەرزە بە گوڕەکانی ٥،٧ و ٥،٨ پلە به‌پێوه‌ری ڕێخته‌ر لە ناوچەیەک كه‌ ژماره‌ی دانیشتوانه‌كه‌ی کەمه‌ و له‌ ئاست ڕووی ده‌ریاوه‌ به‌رزن تۆمار کراون و، چەقی بوومەلەرزەکە نزیکەی ٢٤٤ کیلۆمەتر له‌ شینینگی پایتەختی پارێزگای چینگهایەوە دوورە.

یەکەم بوومەلەرزە کاتژمێر ١١:١٦ی پێش نیوەڕۆ بە کاتی ناوخۆ لە قووڵایی ١٠ کیلۆمەتر ڕوویدا، دووهەمیشیان کاتژمێر ١١:٣٤.

هێشتا هیچ ڕاگەیاندراوێک لەبارەی زیانه‌ گیانی و ماددییه‌كانی بوومەلەرزەکان بڵاونەکراوەتەوە.