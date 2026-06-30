Zein Khalil, Gülşen Topçu
30 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 30 حوزەیران 2026
بانگەشەی ئەوە دەکرێت ئەمریکا بەڵگەنامەیەکی پێشکەش بە ئیسرائیل کردووە کە کورتەی داواکارییەکانی پهیوەست بە کەرتی غەززە دەردەخات و، لە نێو ئەم داواکارییانەشدا بەردەوامی بنیاتنانەوەی كهرتهكه هەیە، تەنانەت ئەگەر چەک لە حەماسیش دانەماڵدرێت.
لە هەواڵێکی تەلەڤيزیۆنی فەڕمی ئیسرائیل (KAN)دا، ئاماژە بەوە کراوە ئەمریکا بەڵگەنامەیەکی پێشکەش بە ئیسرائیل کردووە کە داواکارییەکانی تایبەت بە غەززەی لهخۆگرتووه.
باس لهوه کرا کە بەڵگەنامەکە گوزارشت لە گوشارێکی ئەمریکا دەکات بۆ جێبەجێ کردنی پلانی سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ تەنانەت ئەگەر چەک لە حەماسیش دانەماڵدرێت.
ئاماژه بهوهیش كرا کە ئەمریکا چاوەڕێی ڕەزامەندییەکی نووسراو لە ئیسرائیل دەکات لەسەر بەڵگەنامەکە.
ئهم بانگهشهیه لهكاتێكدایه هێشتا هیچ ڕاگەیاندراوێکی فەڕمی لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە لەو بارەیهوه بڵاونەکراوەتەوە.