بانگەشەی ئەوە دەکرێت ئەمریکا بەڵگەنامەیەکی پێشکەش بە ئیسرائیل کردووە کە کورتەی داواکارییەکانی په‌یوەست بە کەرتی غەززە دەردەخات و، لە نێو ئەم داواکارییانەشدا بەردەوامی بنیاتنانەوەی كه‌رته‌كه‌ هەیە، تەنانەت ئەگەر چەک لە حەماسیش دانەماڵدرێت.

لە هەواڵێکی تەلەڤيزیۆنی فەڕمی ئیسرائیل (KAN)دا، ئاماژە بەوە کراوە ئەمریکا بەڵگەنامەیەکی پێشکەش بە ئیسرائیل کردووە کە داواکارییەکانی تایبەت بە غەززەی له‌خۆگرتووه‌.

باس له‌وه‌ کرا کە بەڵگەنامەکە گوزارشت لە گوشارێکی ئەمریکا دەکات بۆ جێبەجێ کردنی پلانی سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ تەنانەت ئەگەر چەک لە حەماسیش دانەماڵدرێت.

ئاماژه‌ به‌وه‌یش كرا کە ئەمریکا چاوەڕێی ڕەزامەندییەکی نووسراو لە ئیسرائیل دەکات لەسەر بەڵگەنامەکە.

ئه‌م بانگه‌شه‌یه‌ له‌كاتێكدایه‌ هێشتا هیچ ڕاگەیاندراوێکی فەڕمی لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە لەو بارەیه‌وه‌ بڵاونەکراوەتەوە.