داواکاری بنیامین ناتانیاھو لەبارەی کەمکردنەوەی کاتژمێرەکانی دادگاییکردنی بە تۆمەتی گەندەڵیی ڕەت کرایەوە دادگای ناوەندیی لە تەل ئەبیب، داواکاریی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتانیاھو لەبارەی کەمکردنەوەی کاتژمێرەکانی دادگاییکردنی بە تۆمەتی گەندەڵیی ڕەت کردەوە.

دوێنێ سێشەممە بۆ ١٨یەمین جار بنیامین ناتانیاھو کە بە چەندین دۆسیەی گەندەڵیی تۆمەتبارکراوە لە بەردەم دادگای ناوەندیی لە تەل ئەبیب ئامادەبوو.

کەناڵی ١٢ی ئیسرائیلی بڵاوکردەوە کە سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتانیاھو لە میانی ئامادەبوونی لە بەردەم دادگا، داوای کردووە کە بەھۆکاری ئەمنی، ماوەی دادگاییکردنەکەی بۆ سێ کاتژمێر کەم بکرێتەوە.

کەناڵەکە باسی لەوەش کردووە کە داواکارییەکەی بنیامین ناتانیاھو لەلایەن دادگاوە ڕەت کراوەتەوە.



