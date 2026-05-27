حەماس کوژرانی سەرکردەیەکی لیواکانی عیزەددین قەسام محەمەد عودە'ی ڕاگەیاند

بزووتنەوەی حەماس ڕایگەیاند، یەکێک لە فەرماندەکانی لیواکانی عیزەددین قەسام ناسراو بە محەمەد عودە و خێزانەکەی لە هێرشێکی ئیسرائیلدا کوژراون.

حەماس لە بەیاننامەیەکدا کوژرانی عودە و خێزانەکەی لە هێرشێکی سوپای ئیسرائیل پشتڕاست کردەوە.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە کە، "بە شانازی و شەرفێکی گەورە، بە ئیمانێکی لە بن نەهاتووە و بە سەبر و ئیرادە و پابەندی هەمیشەیی بە ڕێگەی فیداکاری و جیهادەوە شەهیدبوونی فەرماندەی گەورەی قەسام، پاڵەوان محەمەد عودە بە گەلی فەڵەستین، جیهانی عەرەبی و ئیسلامی و هەموو ئازادیخوازانی جیهان ڕادەگەیەنین".

لە بەیاننامەکەدا ئاماژە بەوە کراوە کە عودە و خێزان و دوو منداڵی لە بۆردومانێکی شەوی ڕابردوودا لە غەززە کوژراون و ئەوەشی بە "هەوڵێکی نائومێدانە بۆ شکست پێهێنانی بەرگریی و خەڵکی غەززە" لە قەڵەم داوە.

ڕاشیگەیاند کە، عودە لە جەژنی قوربانیدا لە ئامێزی خاکی غەززە گەیشتووەتە گەورەترین ئاواتی خۆی و بە خاک سپێردراوە.

بزووتنەوەی حەماس ڕایگەیاند کە محەمەد عودە بۆ ماوەی ٣٠ ساڵ یەکێک بووە کە دامەزرێنەرانی بزووتنەوەکە و ساڵانێکی زۆر دژ بە داگیرکاری ئیسرائیل خەباتی کردووە و لە ژێرچاودێری دابووە.

