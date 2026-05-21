حزبوڵڵا: "٢٤ ھێرشمان کردووەتە سەر سەربازانی ئیسرائیل لە باشووری لوبنان"

حزبوڵڵای لوبنان ڕایگەیاند کە بە ئارستەکردنی دڕۆن و مووشەک، ٢٤ ھێرشیان کردووەتە سەر سەربازانی ئیسرائیل لە باشووری لوبنان.

لە زنجیرەیەک ڕاگەیاندراوێکدا کە حزبوڵڵا ئاماژە بەوەداوە، چەکدارانی حزبوڵڵا بەرپەرچی ھەوڵێکی ھێزەکانی سوپای ئیسرائیلیان داوەتەوە بۆ چوونە ناو شارۆچکەى حەداسا باشووری لوبنان.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکان لە میانی بەرپەرچدانەوەکەدا، شەڕ و پێکدادان لەنێوان چەکدارانی حزبوڵڵا و ھێزەکانی سوپای ئیسرائیل ڕوویداوە.

ھەروەھا حزبوڵڵا لە ڕاگەیاندراوەکاندا باسی لەوەشکردووە کە ھێرشەکانیان بۆ سەر سەربازانی ئیسرائیل لە باشووری لوبنان، لە وەڵامی دەستدریژییەکانی سوپای ئیسرائیل بۆ سەر ناوچەکانی باشووری لوبنان، ئەنجامداون.



