حاجیانی ماڵی خوا بۆ ئەنجامدانی یەكێك لە ڕوكنە گەروەكانی فەریزەی حەج دەچنە سەر کێوی عەرەفە

Yakoota Al Ahmad
26 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 26 مای,س 2026
بەرەبەیانی ئەمڕۆ نۆی مانگی زیلحیجە، حاجیانی ماڵی خوا بەمەبەستی بەجێگەیاندنی یەکێک لە روکنە سەرەکییەکانی فەریزەی حەج، بەرەو کێوی عەرەفە بەڕێکەوتن، دوای ئەوەی دوێنێ ئێوارە رۆژی "ئەلتروییە"یان لە کێوی مونا تەواوکرد.
ئەمڕۆ میوانانی ماڵی خوا، وەک سوننەت نوێژی نیوەرۆ و عەسر بە قەسرو جەمع بە یەک بانگ و دوو قامەت لە مزگەوتی نەمرە ئەنجامدەدەن دوای ئەوەی گوێبیستی گوتاری عەرەفە دەبن.
ئاژانسی فەرمی ھەواڵی سعوودیە بڵاویکردەوە کارمەندانی ئاسایش، ھاتوچۆ، بەرگریی شارستانیی و پاسەوانی نیشتمانیی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانی دیکەی حکوومەتی سعوودیە لەسەر رێگەکانی کێوی عەرەفە بڵاوبوونەتەوە بەمەبەستی پارێزگارییکردن لە گیانی حاجییان و یارمەتیدانیان.
ئەمڕۆ حاجیانی ماڵی خوا لەگەڵ ھەڵاتنی خۆردا بەرەو کێوی عەرەفە بەڕێكەوتن کە ١٢ کیلۆمەتر لە شاری مەککەوە دوورە و بەمەش یەکێک لە روکنە گەورەکانی فەریزەی حەج بەجێ دەگەیەنن.
ھاوکات لەگەڵ خۆرئاوابووندا حاجییان لە کێوی عەرەفە دێنە خوارەوە و لە نێوان بانگی شێوان و خەوتناندا دەچنە موزدەلیفە و لەوێ تا بەرەبەیانی ١٠ی زیلحیجە دەوستن و دواتر لەگەڵ نوێژی بەیانیدا دەست بە قوربانییکردن دەکەن.
حاجیانی ماڵی خوا لە مینا، رۆژانی١١، ١٢ و١٣ی زیلحیجە سێ رەجمکردن ئەنجامدەدەن، کە بە ھەرسێ رەجمی بچووک و ناوەڕاست و گەورە ناسراوە، ھەر حاجیەک بیەوێت دەتوانێت ئەو سێ رۆژە بۆ دوو رۆژ کورت بکاتەوە و لەدوای رەجمەکان، بەمەبەستی ئەنجامدانی تەوافی ماڵئاوایی کە دوا روکنی فەریزەی حەجە، حاجییان روو لە کەعبە دەکەن.