جەی دی ڤانس: "لە دانوستانەکاندا لەگەڵ ئێران لە پاکستان نەگەیشتووین بە ڕێککەوتن"

جێگری سەرۆکی ئەمریکا، جەی دی ڤانس ڕایگەیاند کە دانوستانەکانیان لەگەڵ شاندی ئێران لە ئیسلامئاباد پایتەختی پاکستان، بەبێ گەیشتن بە ڕێککەوتن کۆتایی ھات.

دوای دانوستانەکان کە ماوەی ٢١ کاتژمێریان خایاند، جەی دی ڤانس لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانییدا، گوتی: "زنجیرەیەک گفتوگۆمان ئەنجامدا و ئەمەش ھەواڵێکی خۆشە، بەڵام ھەواڵی ناخۆش ئەوەیە کە نەمانتوانی بگەینە ڕێککەوتن، من پێموایە بۆ ئێران خراپترە لەوەی بۆ ئەمریکا بێت، بۆیە بەبێ گەیشتن بە ڕێککەوتن، دەگەڕێینەوە بۆ واشنتۆن".

ھەروەھا جەی دی ڤانس ئاماژەی بەوەشدا، ئێران ئەو بەڵێنانەی کە ئەمریکا داوایکردووە جێبەجێ نەکردووە و جەختی لەوەش کردەوە کە پێویستە لەوە دڵنیاببنەوە، لەوەی ئێران ھەوڵی بەدەستھێنانی چەکی ئەتۆمی نادات.

گوتیشی: "ھێشتا ئەمریکا پابەندبوونێکی بنەڕەتی لە ئێرانییەکان نەبینیوە لەوەی ھەوڵ نەدان پەرە بە بەرھەمھێنانی چەکی ئەتۆمی نادەن".

هه‌روه‌ها جێگری سەرۆکی ئەمریکا، جەی دی ڤانس باسی لەوەش کرد کە لە میانی دانوستانەکاندا، مەرجە سەرەکییەکانیان بەشێوەیەکی زۆر ڕوون خستووەتەڕوو، بەڵام شاندی ئێران مەرجەکانیان قبوڵ نەکردووە.

جەی دی ڤانس ئاشکراشی کرد کە لە میانی دانوستانەکاندا، زنجیرەیەک پەیوەندی تەلەفۆنیان لەگەل سەرۆکی وڵاتەکەیان، دۆناڵد ترەمپ ئەنجامداوە.

جێگری سەرۆکی ئەمریکا، جەی دی ڤانس ڕاشیگەیاند: "ئێمە لێرە (پاکستان) بە پێشنیازێکی زۆر ئاسانەوە دەگەڕینەوە بۆ واشنتۆن کە ڕەشنووسی رێککەوتنێکە، دەبینین بزانین ئێرانییەکان قبوڵی دەکەن یان نا".



