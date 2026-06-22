جەی دی ڤانس: "بنەمایەکی باشمان بۆ ڕێککەوتنی کۆتایی سەرکەوتوو لەگەڵ ئێرانی داناوە"

Ahmet Furkan Mercan
22 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 22 حوزەیران 2026
جێگری سەرۆکی ئەمریکا، جەی دی ڤانس ئاماژهی بهوه كرد کە بنەمایەکی باشیان بۆ ڕێککەوتنی کۆتایی سەرکەوتوو لەگەڵ لایەنی ئێرانی داناوە.
پێش جێهێشتنی ناوچهی بورگنشتاکی سویسرا کە تیایدا گفتوگۆکانی پێوەست بە جێبەجێ کردنی یاداشتی لێکتێگەیشتنی ئەمریکا-ئێران بە بەشداری هەردوو نێوەندگیر پاکستان و قەتەر بەڕێوەچوو، جێگری سەرۆکی ئەمریکا ڤانس هەڵسەنگاندنی بۆ دۆخەکە کرد.
ڤانس باسی لهوه كرد كه ئهو دانوستانانەی لە کۆتایی هەفتەدا لەگەڵ ئێران ئەنجامدران پێشکەوتنی زۆر باشیان بهدهستهێناوه و، بنەمایەکی باشیان بۆ ڕێککەوتنی کۆتایی سەرکەوتوو داناوە.
ههروهها ڤانس جهختی لهسهر ئهوه كردهوه كه گەرووی هورمز کراوەیە، ئهوهیشی خستهڕوو خۆی دەگەڕێتەوە بۆ ئەمریکا، بەڵام تیمە تەکنیکییەکان لەژێر چاودێری پێویستدا بەردەوام دەبن لە کارکردن بۆ گەیشتن بە ئامانجە گرنگەکان.
ڤانس بە ئاماژەکردن بە دابهزینی نرخی غاز و نەوت باسی لهوه كرد لە گەرووی هورمزەوە دهست به ناردنی ملیۆنان بەرمیل نەوتی خاو و غازی سروشتی كراوه، ئهوهیشی باس كرد كه دەیانەوێت ناوەندێکی هەماهەنگی دابمەزرێنن بۆ پاککردنەوەی گەرووی هورمز لە مین.
گوتیشی: "ویستمان میکانیزمێکی هەماهەنگی دابمەزرێنین، بۆ ئەوەی کاتێک پێكدادان ڕوو دەدات لەبری ئەوەی ببێتە هۆی پەرەسەندنی، بتوانین بهیهكهوه چارەسەری بۆ بدۆزینەوە، دوێنێش بە تەواوی ئەم کارەمان کرد. ئەگەر تەقە کرا، ئەگەر حزبوڵڵا تەقەی لە ئیسرائیل کرد یان ئیسرائیل وەڵامی دایەوە، یاخود پێكدادانی دیکە لە ناوچەکەدا سەری هەڵدا، بتوانین گفتوگۆ لەگەڵ یەکتر بکەین و پێكدادانهكه ڕابگرین، چۆن ناوچەکە دەکەینە شوێنێکی سەلامەتتر، چۆن پارێزگاری لە هاوپەیمانەکانمان و سەرجەم خەڵکی دیکە دەکەین".
جێگری سەرۆکی ئەمریکا ڤانس، باسی لهوه كرد ڕەزامەندی ئێران بۆ گەڕانەوەی پشکێنەرانی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم هەنگاوێکی سەرەکییە بۆ کۆتاییهێنان بە بەرنامە ئەتۆمییەکەی، سەرەڕای هەڕەشەکانی کشانەوەش هێشتا لە دانوستانەکان بەردەوامە.
جەی دی ڤانس جەختی لەسهر پاراستنی سەروەریی لوبنان و مسۆگەرکردنی ئاسایشی ئیسرائیل کردەوە و، باسی لهوه كرد گەیشتن بەم ئامانجە پێویستی بە هەماهەنگی لەگەڵ سوپای لوبنان و جڵەوکردنی حزبوڵڵا ههیه لەلایەن ئێرانەوە.
جێگری سەرۆکی ئەمریکا ڤانس، باسی لهوه كرد کە ئهگهر داراییە سڕکراوەکانی ئێران ئازاد بكرێن، ئهوا بۆ کڕینی بەرهەمە کشتوکاڵییە ئەمریکییەکان بەکار دێن، ئەمەش جووتیارانی ئەمریکا دەوڵەمەند دەکات و گەلی ئێران تێر دەکات و ڕێککەوتنەکەشی بە ڕێککەوتنێکی کلاسیکی ترەمپ ناوبرد.