جەی دی ڤانس: "ئێمە لە سەر کردەکانی بڕیار لەسەر ئێران دەدەین نەک لێدوانەکانی"

جێگری سەرۆکی ئەمریکا، جەی دی ڤانس ڕایگەیاند کە ئەوان لە سەر کردەکانی بڕیار لەسەر ئێران دەدەین، نەک لێدوانەکانی.

جەی دی ڤانس لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانییدا خۆشحاڵی خۆی نیشاندا سەبارەت بەو پێشڤەچوونەی کە لە دانوستانەکانیاندا لەگەڵ ئێران بەدیھاتووە و ئاماژەی بەوەدا کە ئێران ڕێگا دەدات، پڕۆسەی پشکنینە نێودەوڵەتییەکان لەبارەی توانا ئەتۆمییەکەی دەست پێ بکاتەوە.

جێگری سەرۆکی ئەمریکا گوتیشی: "ڕێگەدان بە پشکنەرانی نێودەوڵەتی بۆ چوونە ناو ئێران ھەنگاوێکی گرنگە، بەڵام ھێشتا پێویستە بزانین کاتێک دەچنە ناو ئێران، ڕێگەیان پێدەدرێت چی بکەن".

جێگری سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوەشدا: "کەس ناتوانێت متمانە بە قسەی کەس بکات، بەڵکو دەبێت بڕیار لەسەر کردارەکان بدات، لەبەر ئەوە ئێمە لەسەر کردەکانی بڕیار لەسەر ئێران دەدەین، نەک لێدوانەکانی".

ھەروەھا جەی دی ڤانس جەختی لەوەش کردەوە کە کە ئەمریکا میکانیزمی پشکنین و ئۆپەراسیۆنەکان بەھێزتر دەکات، ئەوەش بە ئامانجی دڵنیابوون لەوەی ئێران نەبێت بە خاوەنی چەکی ئەتۆمی.

دوێنێ دووشەمە جێگری سەرۆکی ئەمریکا، جەی دی ڤانس ڕایگەیاندبوو کە وڵاتەکەی لە میانی دانوستانەکاندا لە سویسرا، بناغەیەکی زۆر باشی بۆ رێککەوتنی کۆتایی لەگەڵ ئێران داناوە.



