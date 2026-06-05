جەودەت یڵماز: "تورکیا ژیری دەستکرد وەک پرسێکی گەشەپێدانی پەیوەستدار بە سەربەخۆیی نیشتمانیی دادەنێت"

جێگری سەرکۆماری تورکیا، جەودەت یڵماز ڕایگەیاند تورکیا ژیری دەستکرد وەک پرسێکی گەشەپێدان و ستراتیژی پەیوەستدار بە سەربەخۆیی نیشتمانیی دادەنێت.

جەودەت یڵماز لە میانی بەشداریکردنی لە لووتکەی "سبەینێی ژیری دەستکرد ٢٠٢٦" کە لەلایەن کۆمەڵەی سیاسەتی ژێری دەستکرد لە ئەنقەرەی پایتەخت بە ھاوبەشی میدیایی لەگەڵ ئاژانسی ئانادۆڵو و بە ئامادەبوونی بەرپرسان، ئەکادیمیست و پسپۆڕانی بواری تەکنەلۆژیا رێکخرابوو، ئاماژەی بەوەدا کە ژیری دەستکرد چی دیکە تەنھا تەکنەلۆژیایەکی ئاسایی نییە، بەڵکو ئێستا بووەتە تەکنەلۆژیایەکی گۆڕانکاری کە کاریگەری لەسەر کەرتە جۆراوجۆرەکان ھەیە، لە بەرھەمھێنان و خزمەتگوزاری گشتییەوە تا پەروەردە و ئابووری.

ڕاشیگەیاند کە سەرکۆماری تورکیا، رەجەب تەیب ئەردۆغان لە ١٣ی حوزەیران " دیدگا و پلانی کاری تورکیا بۆ ژیری دەستکرد " پێشکەش بە ڕای گشتیی دەکات.

جێگری سەرکۆماری تورکیا، جەودەت یڵماز باسی لەوەش کرد کە تورکیا ژیری دەستکرد وەک پرسێکی گەشەپێدان و ستراتیژی پەیوەستدار بە سەربەخۆیی نیشتمانیی دادەنێت و جەختی لەوەش کردەوە کە تورکیا توانای تەکنیکی باشی لەم بوارەدا ھەیە.

جەودەت یڵماز ھۆشداری ئەوەشی دا کە ئەگەر تەکنەلۆژیای ژێری دەستکرد بۆ چینێکی دیاریکراو سنووردرا بکرێت، ئەوە بۆشاییەکی گەورە لە کۆمەڵگا دروست دەکات.