جموجووڵی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و هێزی سەربازی بە دەوری کەشتیگەلی جیهانی سومود بەدیکراوە



کەشتیگەلی جیهانی سومود، کە ئامانجی شکاندنی گەمارۆی سەر غەززە و گەیاندنی هاوکاری مرۆییە بە کەرتەکە، جموجووڵی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و هێزی سەربازی بە دەوروبەریدا بەدیکراوە کە هێشتا ناسنامەیان دیار نییە.

بەپێی ئەو زانیارییەی لەلایەن ژووری قەیرانی کەشتیگەلی جیهانی سومود بڵاوکراوەتەوە، جموجووڵی درۆن و هێزی سەربازی نەناسراو بە دەوروبەری کەشتیگەلەکەدا بینراوە.

بەرپرسانی کەشتیگەلەکە بە ئاژانسی ئانادۆڵویان ڕایانگەیاندووە کەشتییەکانیان لە کەناراوەکانی ئەنتالیاوە بەرەو غەززە بەردەوامن لە پێشڕەوی و گەیشتوونەتە ئاوە نێودەوڵەتییەکان.



