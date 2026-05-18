جموجووڵی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و هێزی سەربازی بە دەوری کەشتیگەلی جیهانی سومود بەدیکراوە

Bekir Aydoğan, Emirhan Demir, Nuri Aydın
18 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 18 مای,س 2026
کەشتیگەلی جیهانی سومود، کە ئامانجی شکاندنی گەمارۆی سەر غەززە و گەیاندنی هاوکاری مرۆییە بە کەرتەکە، جموجووڵی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و هێزی سەربازی بە دەوروبەریدا بەدیکراوە کە هێشتا ناسنامەیان دیار نییە.
بەپێی ئەو زانیارییەی لەلایەن ژووری قەیرانی کەشتیگەلی جیهانی سومود بڵاوکراوەتەوە، جموجووڵی درۆن و هێزی سەربازی نەناسراو بە دەوروبەری کەشتیگەلەکەدا بینراوە.
بەرپرسانی کەشتیگەلەکە بە ئاژانسی ئانادۆڵویان ڕایانگەیاندووە کەشتییەکانیان لە کەناراوەکانی ئەنتالیاوە بەرەو غەززە بەردەوامن لە پێشڕەوی و گەیشتوونەتە ئاوە نێودەوڵەتییەکان.