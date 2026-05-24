تەقینەوەیەک لەسەر ڕێگەی ئاسنینی پاکستان ٢٣ کوژراوی لێکەوتەوە

Dilara Karataş
24 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 24 مای,س 2026
بە هۆی تەقینەوەیەک لە ڕێگەی ئاسنین لە ویلایەتی بەلوچستان، ٢٣ کەس گیانیان لەدەستدا.
بە پێی ئاژانسی هەواڵی Geo Newsی پاکستانی، تەقینەوەیەک لە شاری کەتا سەر بە ویلایەتی بەلوچستان ڕوویداوە.
سەرچاوەکانی پۆلیس لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو ڕایانگەیاندووە؛ هێرشبەرێک کە گومان دەکرێت بە تەنیا بووبێت، ئامێرێکی پڕ لە تەقەمەنی بەو ڕێگا ئاسنینە تەقاندووەتەوە کە کارمەندانی سەربازیی لێ دەگوازرێتەوە.
هێزەکانی پۆلیس ڕاشیانگەیاندووە کە ئەو تەقینەوەیە کاتێک ڕوویداوە کە شەمەندەفەرێک بەرەو یەکێک لە بنکە سەربازییەکانی ناوچەکە بەڕێوە بووە.
بە گوتەی پۆلیس، لە ئاکامی تەقینەوەکە ٢٣ کەس کوژراون و ٧٠ کەسیش بریندار بوون و زیانێکی زۆریش بە هێڵەکە گەیشتووە.
لێکۆڵینەوەی یاساییش لە ڕووداوەکە دەستی پێکردووە.