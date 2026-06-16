نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ عێراق و سووریا، تۆم باراک بەسەردانێک گەیشتە ھەولێر و لە میانیدا لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی ھەرێمی کوردستان، مەسرور بارزانی کۆبووەوە.

تۆم بەڕاک بۆ تاوتوێکردنی ژمارەیەک پرسی گرنگ لە ھەولێرە نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ عێراق و سووریا، تۆم باراک بەسەردانێک گەیشتە ھەولێر و لە میانیدا لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی ھەرێمی کوردستان، مەسرور بارزانی کۆبووەوە.

نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ عێراق و سووریا، تۆم باراک بۆ تاوتوێکردنی ژمارەیەک پرسی گرنگ لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ھەرێمی کوردستان، بەسەردانێک گەیشتە ھەولێر.

بەپێی زانیارییەكان لەئێستادا، تۆم باراک لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی ھەرێمی کوردستان، مەسرور بارزانی لە کۆبوونەوەدایە و ژمارەیەک پرسی گرنگ تاوتوێ دەکەن.

چاوەڕوان دەکرێت تۆم بەڕاک لە سەردانەکەی بۆ ھەولێر بە جیا لەگەڵ سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، مەسعود بارزانی و سەرۆکی ھەرێمی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی کۆببێتەوە.

دوێنێ دووشەممە، نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ عێراق و سووریا، تۆم باراک بە سەردانێک گەیشتە بەغدا و لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی کۆبووەوە.



