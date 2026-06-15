باڵیۆزی ئەمریکا لە ئەنقەرە، تۆم باراک ڕایگەیاند، ستایشی پاڵپشتی سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دەکەن لەھەمبەر بەدیھێنانی ڕێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگ.

تۆم باراک: "ستایشی پاڵپشتی ئەردۆغان دەکەین لە ھەمبەر دیپلۆماسی نێوان ئەمریکا و ئێران" باڵیۆزی ئەمریکا لە ئەنقەرە، تۆم باراک ڕایگەیاند، ستایشی پاڵپشتی سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دەکەن لەھەمبەر بەدیھێنانی ڕێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگ.

باڵیۆزی ئەمریکا لە ئەنقەرە، تۆم باراک ڕایگەیاند، ستایشی پاڵپشتی سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دەکەن لەھەمبەر بەدیھێنانی ڕێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگ.

تۆم باراک لە تۆڕی کۆمەڵایەتی سەبارەت پاڵپشتی سەرکۆمار ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لەبارەی ڕێککەوتنەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران، ئاماژەی بەوەداوە کە ستایشی سەرکۆمار ئەردۆغان دەکەن لە ھەمبەر دیپلۆماسی نێوان ئەمریکا و ئێران و کەمکردنەوەی گرژییەکانی سەر ئاستی ھەرێمیی.

باڵیۆزی ئەمریکا لە ئەنقەرە، تۆم باراک ڕاشیگەیاندووە، پێشکەوتن تەنھا کاتێک بەدی دێت کە وڵاتان گفتوگۆ و پابەندبوونی ھاوبەشی بە ئاشتی و ئاسایش ھەڵبژێرن.



