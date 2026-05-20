توندی بوومەلەرزەکەی باشووری تورکیا گەیشتە ژمارەیەک پارێزگای سووریا

Laith Anwar Jad#an Al-jnaidi
20 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 20 مای,س 2026
کەناڵی فەرمی سووریا "ئەلئیخبارییە" بڵاوی کردەوە، توندی ئەو بوومەلەرزەی کە لە قەزای باتاڵغازی پارێزگای ماڵاتیا باشووری توورکیا ڕوویدا لە ژمارەیەک پاریزگای سووریا ھەستی پێکراوە.
توندی ئەو بوومەلەرزەی کە لە قەزای باتاڵغازی پارێزگای ماڵاتیا باشووری توورکیا ڕوویدا لە پاریزگاکانی حەلەب، لازقییە، تەرتووس و ئیدلب لە سووریا ھەستی پێکراوە.
ئەمڕۆ سێشەممە، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٥،٦ پلە بە پێوەری ڕێختەر لە قەزای باتاڵغازی پارێزگای ماڵاتیا ڕوویدا.
کەناڵەکە ئاماژەی بەوەداوە کە توندی ڕوودانی بوومەلەرزەکە لە باشووری تورکیا لە پاریزگاکانی حەلەب، لازقییە، تەرتووس و ئیدلب لە سووریا ھەستی پێکراوە.