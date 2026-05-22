تورکیا: "پڕۆسەی گواستنەوەی خۆبەخشانی ناو گەشتیگەلی جیھانی سومود لە ئیسرائیل کۆتاییھات"

Can Efesoy, Ömer Aşur Çuhadar
22 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 22 مای,س 2026
وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕایگەیاند کە پرۆسەی گواستنەوەی خۆبەخشانی ناو گەشتیگەلی جیھانی سومود لە ئیسرائیلەوە بۆ تورکیا، کۆتاییھات.
چەند ڕۆژێک لەمەوبەر دوای ھێرشکردنە سەر گەشتیگەلی جیھانی سومود لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا، ئەو ٤٢٢ خۆبەخشە لەلایەن ئیسرائیلەوە دەستبەسەرکران.
وەزارەتی دەرەوەی تورکیا لە تۆڕی کۆمەلایەتی NSosyal، ئاماژەی بەوەداوە کە بە بەشداری دامەزراوە و ڕێکخراوەکانی تورکیا، پرۆسەی گواستنەوەی خۆبەخشانی ناو گەشتیگەلی جیھانی سومود لە ئیسرائیلەوە بۆ تورکیا، کۆتایی ھاتووە.
ڕاشیگەیاندووە کە لە چوارچێوەی پڕۆسەکەدا، ٤٢٢ خۆبەخشی ناو گەشتیگەلی جیھانی سومود بە سەلامەتی لە ئیسرائیلەوە گواستراونەتەوە بۆ تورکیا.
ڕاشیگەیاندووە کە ئەو ٤٢٢ خۆبەخشەی ناو گەشتیگەلی جیھانی سومود لە ڕێگای سێ فڕۆکەی سەربە کۆمپانیای ھێڵی ئاسمانیی تورکیا لە ئیسرائیلەوە گواستراونەتەوە بۆ تورکیا.
وەزارەتی دەرەوەی تورکیا باسی لەوەش کردووە، ئەو ٤٢٢ خۆبەخشەی ناو گەشتیگەلی جیھانی سومود کە لە ئیسرائیلەوە گواستراونەتەوە بۆ تورکیا، ٨٥یان ھاووڵاتی تورکیان و ٣٣٧ کەسەی دیکەیش ھاووڵاتی ٤١ وڵاتن.
ڕاشیگەیاندووە کە جێگری وەزارەتی دەرەوەی تورکیا، حاجی عەلی ئۆزال لە میانی پێشوازیکردنی لە ٤٢٢ خۆبەخشەی ناو گەشتیگەلی جیھانی سومود لە فڕۆکەخانەی ئیستانبوڵ جەختی لەوە کردووەتەوە کە لە ھەر شوێنێکی جیھان بێت، تورکیا ھەمیشە پاڵپشتی لە ھاووڵاتییانی خۆی دەکات.