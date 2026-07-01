تورکیا و یەکێتیی ئەورووپا جەختیان لە گرنگی ستراتیژی پەیوەندییەکانیان کردەوە

Mehmet Şah Yılmaz, Sümeyye Dilara Dinçer, Muhammet Torunlu
01 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 01 تەمووز 2026
وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان و شاندێکی یەکێتیی ئەورووپا ژمارەیەک پرسی گرنگی ھاوبەشیان تاوتوێ کرد.
وەزارەتی دەرەوەی تورکیا لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە ھاکان فیدان لە ئەنقەرە پێشوازی کردووە لە نوێنەری باڵای یەکێتیی ئەورووپا لە سیاسەتی دەرەکی و کاروباری ئاسایش، کایا کالاس و ئەندامی کۆمیسیۆنی یەکێتیی ئەورووپا، مارتا کۆس و کۆمیسیاری یەکێتیی ئەورووپا بۆ کاروباری ناوخۆ و کۆچ، ماگنوس برونەر.
بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە کۆبوونەوەکەدا، جەختکراوەتەوە لەسەر گرنگی ستراتیژی پەیوەندییەکانی تورکیا و یەکێتیی ئەورووپا لە بەھێزکردنی سەقامگیریی و ھەرێمیی، ھەروەھا گفتوکراوە لەبارەی پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و یەکێتیی ئەورووپا لەسەر ئاستی جیھان.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەش خراوەتەڕوو کە لە میانی کۆبوونەوەکەدا، باس لە ژمارەیەک پرسی گرنگی ھاوبەش کراوە لەوانە، ھاریکارییەکانی نێوان تورکیا و یەکێتیی ئەورووپا لە بوارەکانی ئابووری و بازرگانیی، کۆچ و ئاڵنگارییە ھاوبەشەکان لە سیاسیەتی دەرەکی و ئاسایش.
ھەر بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە میانی کۆبوونەوەکەدا، وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان شاندەکەی یەکێتیی ئەورووپا پابەندبوونی ھاوبەشی خۆیان دووپاتکردەوە بە ئاراستەی ھەنگاونان بۆ پەرەپێدان بە بەردەوامی پێکەوەکارکردن.