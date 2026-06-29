تورکیا و سعوودیە یاداشتنامەیەکی لێکتێگەیشتنیان لە بواری پتەوکردنی بازرگانی نێوانیان واژوو کرد

Cüneyt Kemal Özkök, Zahir Sofuoğlu
29 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 29 حوزەیران 2026
یەکێتیی ژووری بازرگانی و بۆرسەکانی تورکیا و یەکێتیی ژووری بازرگانی سعوودیە لە ئەنقەرە، یاداشتنامەیەکی لێکتێگەیشتنیان بە ئامانجی پتەوکردنی پەیوەندییە بارزگانی و ئابوورییەکانی نێوان ھەردوولا لەسەر ئاستی کەرتی تایبەت واژوو کرد.
ڕێوڕەسمی واژووکردنی یاداشتنامە لێکتێگەیشتنەکە لە ھۆڵی پێشوازیکردنی سەربە یەکێتیی ژووری بازرگانی تورکیا لە ئەنقەرە بە بەشداری نوێنەرانی ژووری بازرگانی ٢٠ وڵات بەڕێوەچوو.
ھەریەک لە جێگری سەرکۆماری تورکیا، جەودەت یڵماز و سەرۆکی یەکێتیی ژووری بازرگانی و بۆرسەکانی تورکیا، ڕیفات ھیسارجیکلیئۆغڵو و سەرۆکی یەکێتیی ژووری بازرگانیی سعوودیە، عەبدوڵڵا ساڵح کامیل ئامادەی ڕێوڕەسمەکە بوون.
بەپێی یاداشتنامە لێکتێگەیشتنەکەی نێوان تورکیا و سعوودیە، پەیوەندییە بارزگانی و ئابوورییەکانی نێوان ھەردوولا لەسەر ئاستی کەرتی تایبەت، پتەو دەکرێن.