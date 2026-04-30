تورکیا و ئیسپانیا داوایانکرد ھەڵوێستی ھاوبەشی نێودەوڵەتی ھەبێت دژ به‌ دەستدریژییەکەی ئیسرائیل بۆ سەر کەشتیگەلی سومود

Mehmet Nuri Uçar, Aladdin Mustafaoğlu
30 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 30 نیسان 2026
تورکیا و ئیسپانیا داوایان کرد کە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتییدا، ھەڵوێستێکی ھاوبەش ھەبێت لە ھەمبەر دەستدریژییەکەی ئیسرائیل بۆ سەر کەشتیگەلی جیھانی سومود.
وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنییدا لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئیسپانیا، خوسێ مانوێل ئەلبارس قسەی کرد.
گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ئونجو کەچەلی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی خۆی ڕایگەیاندووە کە لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، ھاکان فیدان و خوسێ مانوێل ئەلبارس جەختیان لەوە کردووەتەوە کە دەستوەردانی ئیسرائیل بۆ سەر کەشتیگەلی جیھانی سومود نایاساییە و پێشێلکردنی یاسای نێودەوڵەتییە.
ئونجو کەچەلی ئاماژەی بەوەشداوە کە ھەر لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، وەزیرانی دوەرەوەی تورکیا و ئیسپانیا داوایان کردووە کە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتییدا، ھەڵوێستێکی ھاوبەش ھەبێت لە ھەمبەر دەستدریژییەکەی ئیسرائیل بۆ سەر کەشتیگەلی جیھانی سومود.