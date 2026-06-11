تورکیا: "هەر هاوپەیمانيیەکی سەربازی دژی مافەکانی تورکیا و کۆماری تورکی قوبرسی باکوور بێت چانسی سەرکەوتنی نییە"

Utku Şimşek
11 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 11 حوزەیران 2026
وەزارەتی بەرگریی تورکیا بڵاوی كردهوه، سوپای تورکیا خاوەن هێز و پێداگرییه بۆ دانهوهی توندترین وەڵام دژ بەو هەڵوێستە دوژمنکارانەی هەڕەشە لە ئاسایشی تورکەکانی قوبرس دەکەن.
دوای كۆنگرهی ڕۆژنامهوانیی هەفتانەی وەزارەتەكه لەسەر کەشتی جەنگی TCG Anadolu کە لە چوارچێوەی مانۆڕی دهنیزکوردو-٢دا لە کەناراوەکانی ئەنتاڵیا سازكرا، بەرپرسانی وەزارەت وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامهنووسانیان دایەوە.
لە وهڵامی چهند پرسیارێك سەبارەت بە ڕێککەوتننامەی پێگەی هێزەکان كه لە نێوان ئیدارەی یۆنانی باشووری قوبرس و فەڕەنسا کە سیفهتی گهرهنتیكاری لە قوبرسدا نییە واژوو کراوە، وەزارەتهكه ڕایگهیاند: "لە نزیکەوە چاودێریی ئەو كاره ئیستفزازیانە دەکەین کە ئامانجیان تێکدانی سەقامگیریی و زیادکردنی گرژییەکانە لە ڕۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاستدا. ئەو ڕێککەوتننامەیەی نێوان فەڕەنسا کە پێگەی وڵاتی گهرهنتیكاری لە قوبرس نییە و ئیدارەی یۆنانیی باشووری قوبرس کە ئامانجی گۆڕینی لایەنە هاوسەنگە هەستیارەکانی نێو دوورگەکەیە بە شێوەیەکی تاکلایەنە و پشتگوێ خستنی ئیرادە و مافە هاوتا سەروەرییەکانی تورکەکانی قوبرسە، دژی ڕێککەوتننامەکانی ١٩٦٠ی قوبرس و یاسا نێودەوڵەتییەکانە. ئەم جۆرە هەنگاوانە و هاوشێوەکانیان هیچ شەرعیەتێکیان نییە و بە وردی بیر لە لێکەوتەکانیان نەکراوەتەوە، دەکرێت لێکەوتەی مەترسیدار بۆ باشووری دوورگەکە لێبکەوێتەوە. جارێکی دیكه ئەو ڕاستیە وهبیردەهێنینەوە کە هەر هاوپەیمانیەکی سەربازی هاوسەنگییە هەستیارەکانی ناوچەکە فەرامۆش بکات و ماف و بەرژەوەندیەکانی تورکیا و کۆماری تورکی قوبرسی باکوور بکاتە ئامانج، هیچ چانسێکی سەرکەوتنی لە دژی تورکیا نییە. وەک وڵاتی گهرهنتیكار هاوشێوەی دوێنێ، ئەمڕۆش بەردەوام دەبین لە پاراستنی ماف و بەرژەوەندییەکان و دابینکردنی ئاسایشی کۆماری تورکی قوبرسی باکوور. سوپای تورکیا خاوەن هێز و پێداگرییه بۆ دانهوهی توندترین وەڵام دژ بەو هەڵوێستە دوژمنکارانەی هەڕەشە لە ئاسایشی تورکەکانی قوبرس دەکەن".