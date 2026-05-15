تورکیا لە کازان فۆرۆمدا دیپلۆماسی بازرگانیی بەهێزتر دەکات

جێگری وەزیری بازرگانیی تورکیا، سەزای ئوچارماک ئاماژەی بەوە کرد کازان فۆرۆم لە ڕووی پەرەپێدانی پەیوەندیە ئابوورییەکانی نێوان ڕووسیا و جیهانی ئیسلام، ڕێکخستنێکی بەهاداری بەردەوامە.

لە چوارچێوەی کۆڕبەندی "رووسیا-جیهانی ئیسلام: کازان فۆرم ٢٠٢٦"دا کە ئاژانسی ئانادۆڵو هاوبەشی پەیوەندیە جیهانییەکانێتی، ئوچارماک بۆ ئاژانسەکە دووا و، باسی لەوە کرد تورکیا هەموو ساڵێک هەوڵ دەدات بە بەشداریەکی بەهێزی کەرتى بازرگانیی لە کۆڕبەندەکەدا ئامادە بێت.

ئوچارماک ئاماژەی بەوە کرد تاتارستان بۆ کۆمپانیا تورکیەکان ناوچەیەکی متمانەپێکراوە و، بەشێکی گرنگی بازرگانیی تورکیا لەگەڵ ڕووسیا لە ڕێگای ئەم ناوچەیەوە ئەنجام دەدرێت و، وەبەرهێنان و چالاکییەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەشیش بەردەوام لە زیادبووندان.

سەبارەت بە پێکهاتەی ئێستای پەیوەندیە بازرگانییەکانی تورکیا-ڕووسیا، ئوچارماک باسی لەوە کرد بازرگانی لە هەندێک بواردا بە شێوەیەکی ناهاوسەنگ بەڕێوەدەچێت، بەڵام دەکرێت بە زیادبوونی هەمەجۆریی بەرهەمەکان و فراوانکردنی دەرفەتە هاوبەشەکان ئەم پێکهاتەیە هاوسەنگ ببێتەوە.

جێگری وەزیری بازرگانیی تورکیا ئوچارماک، ئامانجی قەبارەی بازرگانی نێوان هەردوو وڵاتی وەبیرهێنایەوە کە سەرکۆماری تورکیا، رەجەب تەیب ئەردۆغان دیاری کردووە و ١٠٠ ملیار دۆلارە، جەختیشی لەسەر ئەوە کردەوە کە توانای پێویست بۆ گەیشتن بەو ئامانجە لەبەردەستدایە.