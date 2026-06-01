تورکیا: "بەردەوام دەبین لە ڕۆڵی خۆمان وەک ناوەندێکی وزەی متمانەپێکراو لەنێوان ڕۆژھەڵات و ڕۆژئاوادا" - وەزیری وزە و سەرچاوە سرووشتییەکانی تورکیا، ئالپارسلان بایراکتار ڕایگەیاند کە بەھۆی گرژییەکانی جیۆسیاسییەکان، شەڕە ھەرێمییەکان و کەمبوونەوەی ھەناردەکردنی وزە، بازاڕەکانی وزەیان ناجێگیرتر کردووە.

ئالپارسلان بایراکتار لە میانی کردنەوەی ٣٠یەمین "ھەفتەی وزەی باکو" ئاماژەی بەوەداوە بایرەکتار ڕوونیکردەوە کە لەئێستادا، دابینکردنی وزە بە نرخێکی گونجاو قورستر بووە، چونکە بەھۆی گرژییەکانی جیۆسیاسییەکان، شەڕە ھەرێمییەکان و کەمبوونەوەی ھەناردەکردنی وزە، بازاڕەکانی وزەیان ناجێگیرتر کردووە.

وەزیری دەرەوەی تورکیا باسی لەوەش کرد کە کاری لەپێشینەی تورکیا لە بواری وزەدا بریتییە لە دەستەبەرکردنی ئاسایشی وزە و کەمکردنەوەی ھەناردەکردن لە دەرەوە" ھەروەھا پاڵپشتیکردن لە گەشەی ئابووری.

ئالپارسلان بایراکتار ئەوەشی خستەڕوو کە ئەمڕۆ وزەی نوێبووەوە نزیکەی ٦٥ لەسەدی توانای کارەبای تورکیا پێکدەھێنێت و وڵاتەکەی لەم بوارەدا لە ڕیزبەندی پێنج وڵاتی یەکەمی ئەورووپا و ١١ وڵاتی یەکەمی جیھاندایە.

ئالپارسلان بایراکتار باسی لەوەش کرد کە تورکیا لە مانگی تشرینی دووەمی ئەمساڵدا، میوانداری کۆنگرەی (COP31) دەکات و گوتی: "کۆنگرەکە لە ٩ی مانگی تشرینی دووەمی ئەمساڵ لە پارێزگای ئانتاڵیا دەست پێ دەکات کە تا ٢٠ی مانگی تشرینی دووەمی ئەمساڵ بەردەوام دەبێت".



