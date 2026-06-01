تورکیا: "بەردەوام دەبین لە ڕۆڵی خۆمان وەک ناوەندێکی وزەی متمانەپێکراو لەنێوان ڕۆژھەڵات و ڕۆژئاوادا"

Ruslan Rehimov, Muhammed Kılıç
01 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 01 حوزەیران 2026
وەزیری وزە و سەرچاوە سرووشتییەکانی تورکیا، ئالپارسلان بایراکتار ڕایگەیاند، وڵاتەکەی لەو ڕۆڵە خۆی بەردەوام دەبێت کە وەک ناوەندێکی وزەی متمانەپێکراو لەنێوان ڕۆژھەڵات و ڕۆژئاوادا، دەیگێرێت.
ئالپارسلان بایراکتار لە میانی کردنەوەی ٣٠یەمین "ھەفتەی وزەی باکو" ئاماژەی بەوەداوە بایرەکتار ڕوونیکردەوە کە لەئێستادا، دابینکردنی وزە بە نرخێکی گونجاو قورستر بووە، چونکە بەھۆی گرژییەکانی جیۆسیاسییەکان، شەڕە ھەرێمییەکان و کەمبوونەوەی ھەناردەکردنی وزە، بازاڕەکانی وزەیان ناجێگیرتر کردووە.
وەزیری دەرەوەی تورکیا باسی لەوەش کرد کە کاری لەپێشینەی تورکیا لە بواری وزەدا بریتییە لە دەستەبەرکردنی ئاسایشی وزە و کەمکردنەوەی ھەناردەکردن لە دەرەوە" ھەروەھا پاڵپشتیکردن لە گەشەی ئابووری.
ئالپارسلان بایراکتار ئەوەشی خستەڕوو کە ئەمڕۆ وزەی نوێبووەوە نزیکەی ٦٥ لەسەدی توانای کارەبای تورکیا پێکدەھێنێت و وڵاتەکەی لەم بوارەدا لە ڕیزبەندی پێنج وڵاتی یەکەمی ئەورووپا و ١١ وڵاتی یەکەمی جیھاندایە.
ئالپارسلان بایراکتار باسی لەوەش کرد کە تورکیا لە مانگی تشرینی دووەمی ئەمساڵدا، میوانداری کۆنگرەی (COP31) دەکات و گوتی: "کۆنگرەکە لە ٩ی مانگی تشرینی دووەمی ئەمساڵ لە پارێزگای ئانتاڵیا دەست پێ دەکات کە تا ٢٠ی مانگی تشرینی دووەمی ئەمساڵ بەردەوام دەبێت".