تورکیا ئیدانەی هەڵکوتانە سەر مزگەوتی ئەقسا کرد لەلایەن وەزیرێکی ئیسرائیلی و گرووپێکەوە

وەزارەتی دەرەوەی تورکیا، ئیدانەی هەڵکوتانە سەر مزگەوتی ئەقسای کرد لەلایەن وەزیرێکی ئیسرائیلی و گرووپێک لە جوولەکە نیشینەکانەوە.

لەو بارەیەوە، وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕاگەیاندراوێکی بڵاوکردەوە و، تیایدا ئاماژەی بەوە کرد ئەو کارە ئیستیفزازییانەی پێشێلی ناسنامە مێژوویی و یاسایی مزگەوتی ئەقسا دەکەن کە شوێنێکی پیرۆزی موسڵمانانە، مەترسیی زیاتر قووڵ کردنەوەی گرژی و ناسەقامگیریی ناوچەکە دروست دەکەن.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا بانگەواز ئاڕاستەی کۆمەڵگای نێودەوڵەتیی کراوە بۆ جێبەجێ کردنی بەرپرسیارێتیەکانی بۆ پاراستنی مافە ڕەواکانی گەلی فەڵەستین و ڕێگریی کردن لە پێشێلکارییەکان بەرامبەر قودسی ڕۆژهەڵاتی داگیرکراو و شوێنە پیرۆزەکانی و، هاتووە: "ئیدانەی هەڵکوتانە سەر مزگەوتی ئەقسا دەکەین لەلایەن وەزیرێکی ئیسرائیلی لەگەڵ گرووپێک لە جوولەکە نیشینەکان".