تورکیا ئیدانەی دەستوەردانی ئیسرائیل لە کەشتیگەلی جیهانی سومود کرد کە دەچێتە چوارچێوەی کردەی نوێی چەتەی دەریایی

وەزارەتی دەرەوەی تورکیا، دەستوەردانی هێزەکانی ئیسرائیل لە کەشتیگەلی جیهانی سومود لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا کە بۆ ئامانجی گەیاندنی هاوکاری مرۆییە بۆ کەرتی غەززە پێکهێندراوە، دەچێتە چوارچێوەی کردەیەکی نوێی چەتەی دەریایی و بە توندی ئیدانەی دەکەین.

سەبارەت بە دەستوەردانی هێزەکانی ئیسرائیل لە کەشتیگەلی جیهانی سومود، وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە: "دەستوەردانی هێزەکانی ئیسرائیل لە کەشتیگەلی جیهانی سومود لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا کە بۆ ئامانجی گەیاندنی هاوکاری مرۆییە بۆ کەرتی غەززە پێکهێندراوە، دەچێتە چوارچێوەی کردەیەکی نوێی چەتەی دەریایی و بە توندی ئیدانەی دەکەین. هاووڵاتی نزیکەی ٤٠ وڵات لەو کەشتیگەلەدان. بە هیچ شێوەیەک هێرش و سیاسەتی ترساندنی ئیسرائیل ناتوانێت ڕێگریی لە هەوڵی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیی بۆ دادپەروەری و هاودەنگیی گەلی فەڵەستین بکات".

هەروەها لە ڕاگەیەندراوەکەدا جەخت لەسەر ئەوە کراوەتەوە پێویستە ئیسرائیل دەستبەجێ کۆتایی بە دەستوەردانەکە بهێنێت و دەستگیرکراوانی ناو کەشتیگەلەکە بێ مەرج ئازاد بکات، ئەوەیش خراوەتەڕوو کە ڕێوشوێنی پێویست بۆ گەڕانەوەی هاووڵاتیانی تورکیا ناو کەشتیگەلەکە بە سەلامەتی گیراوەتەبەر و، بە هاریکاریی لەگەڵ وڵاتانی دیکە لە نزیکەوە چاودێری پرۆسەکە دەکرێت.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا داوا لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتیی کراوە بەبێ دواکەوتن هەڵوێستێکی هاوبەش و پێداگرانە بەرامبەر کردە یاساشکێنییەکانی ئیسرائیل بگرێتەبەر.

